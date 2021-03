Uus maailma parim kaameratelefon on täna esitletud Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi korraldas täna ülemaailmse virtuaalesitluse oma uusimale lipulaevale ja Mi 11 seeria teistele toodetele. Xiaomi Mi 11 Ultra sai juba esitluse lõppedes DXOmarkilt maailma parima kaameratelefoni tiitli.

Tegemist on Xiaomi uue tipptelefoniga, millel uus Samsung GN2 suur kaamerasensor. Tegemist on Samsungi maailma suurima kaamerasensori esmaesitlusega. Kuna piksleid on vaid 50 miljonit, siis pole rõhku pandud enam pikslihulga suurendamisele, vaid iga piksli suurendamisele.

Seadmel on kolm Pro-klassi tagakaamerat, mis on kõik põhimõtteliselt põhikaamerad. See ilmselt tagaski taas DXOMARKi uued rekordilised maksimumpunktid. Teised kaks kaamerat on 48 MP, üks neist 5x optilise suumiga periskoop-objektiiviga, mis annab kuni 120x digisuurenduse. Teine 48 MP kaamera on ülilainurk ning varustatud 128° optikaga.

Mi 11 Ultra pakub veel WQHD + 120 Hz ekraani, 67 W juhtmega ja traadita turbolaadimist ning on veekindla korpusega (IP68). Aku laeb täis 36 minutiga. Protsessoriks on Qualcomm Snapdragon 888.

Tagaküljel on veel üks väiksem ekraan. Seda saab kasutada peeglina Selfie´de tegemisel ning ooteolekus kuvab see ka vajalikku infot.