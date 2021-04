Kasulik või mõttetu? Kickstarteris ootab rahastust kõrvaklappide pesumasin

Kõrvaklappide puhastamine on igavene tüütus. Seda peab tegema käsitsi ja puhastamine võtab kaua aega. Kickstarteris kogub rahastust projekt, mis lubab selle teha kiireks ja lihtsaks.

Cardlax EarBuds Washer küsis 5000 dollarit, aga on kokku ajanud juba üle 123 tuhande dollari. Seega paistab, et rahvale läheb see toode hästi peale ja soovijaid on palju.

Masinal on pihusti, millest saab puhastusainet kõrvaklapile lasta ja motoriseeritud harjased eraldi kuulari võre puhastamiseks. Siis pannakse klapid aga kummise-švammise kattega trumlisse ringlema. Pesumasina sisu on võimalik pärast kraani all puhtaks pesta.

Nii see masin töötab:



Hinnaks on ligikaudu 40 dollarit kiirematele tellijatele ja vidin jõuab kohale juunis.