Kas Samsungi One Connect Box on oma hinda väärt?

Samsungi näol on tegemist juhtiva ülemaailmse teleritootjaga, kes pakub mitmekesist telerite valikut. Ettevõte püüab erinevate uuenduste abil oma positsiooni globaalsel turul pidevalt uuendada. Samsungi tippklassi telerites on kasutatud ainulaadset QLED tehnoloogiat, mis konkureerib OLED mudelitega. Samsung eristub küllastunud teleturul teistest pakkudes oma valikus disainer telereid. Frame on teler, mille puhul on õhukeste raamide ja kunstipärase ekraanisäästja abil jäljendatud tõelise kunstiteose välimust. Sero on teler, mis on kohandatud sotsiaalmeedia kasutaja jaoks, nutitelefoniga ühendades saab hiiglaslikku ekraani imelihtsalt pöörata, muutes vaid telefoni suunda.

Aastal 2014 töötas Samsung välja täiendava uue kontseptsiooni nimega One Connect Box. Kontseptsiooni eesmärk oli kasutajate vabastamine korrastamata kaablite haldamisest. Teleris on ainult üks kaabel, mille abil One Connect Box ühendab kõik teised ühendused teiste seadmete ja võrkudega.

One Connect Box arengulugu

One Connect Box ühildub varasemate telerite mudelitega, kus seda saab kasutada iseseisva lisavarustusena, samuti kuulub One Connect Box mõndade komplektide hulka. Aastal 2017 otsustas Samsung lõpetada One Connect Box eraldiseisva müügi ja see lisati erinevatele tippklassi QLED teleri mudelitele. One Connect Box lisati kuuele QLED telerile ja kuuele kõrgema taseme LED komplektile. One Connect Box kuulub ka äsja tutvustatud The Frame teleri varustusse.

Samsung muutis veidi poliitikat ja asus kaablite haldamise lahenduste tuge piirama. Aastal 2018 lisati see täiendus ainult Frame ja Q900F, Q9F, Q7C, Q75C, Q7F, Q75F mudelitele. Vähendamisega jätkati ka 2019. aastal, mil One Connect Box lisati vaid Q90R, Q900R ja The Frame mudelitele. One Connect Box lisati järgmistele mudelitele, sealhulgas 8K Q950TS QLED premium teleril, mis toodi turule 2020. aastal. 8K probleem oli HDMI 2.1 puudumine, mis suudaks 8K edastada 60 kaadrisse.

Mis tähendab, et täiuslik kaablihaldus sisaldub ainult kõrgekvaliteedilistes seadmetes, millel on kõrge hinnatase. Aastal 2021 võib silmailu pakkuva kaabli lahenduse saamiseks veel laenu vaja minna. Lõppude lõpuks nõuab kvaliteet sageli täiendavaid investeeringuid. Sel aastal on välja kuulutatud kolm teleri mudelit, kus sisaldub uus One Connect Box. Samsung QN95A QLED sisaldab uut Slim One Connect Boxi ja kaks 8K mudelit: Samsung QN900A Neo QLED ja QN800A.

Slim One Connect Box

Samsung tuli aastal 2021 välja One Connect Boxi õhema ja kompaktsema versiooniga. Koos uue õhema kujuga sisaldab One Connect Box nüüd ka värskendatud ühenduste komplekti, mille saab otse teleri tagaküljele kinnitada. Samsung väidab, et see on esteetiliselt parem, kuid kui järele mõelda, läheb teleri taha ju palju kaableid, mistõttu Connect Box esialgu kasutusele võeti.

Esimesed hinnangud näitavad uuesti leiutatud One Connect Boxi täiustatud kujundust. Saate selle kinnitada teleri aluse külge, peita meediakappi või mõnda teise meelepärasesse kohta. Visuaalne identiteet ja kujundus sobivad hõlpsasti kogu potentsiaalse elutoa ja televiisori kapi mööbliga. Slim One Connect Box on nagu teleri sisseostetud aju kõigi ühenduste ja võrgulahendustega.

Slim One Connect Boxi spetsifikatsioon pole ikka veel väljas. Uurime läbi eelmise One Connect Boxi pordid ja sisendid ning lisame oma uue versiooni ootused.

Aastal 2020 sisaldus One Connect Box mudelil neli HDMI liidest ja üks ARC liides. HDMI 2.0, mis sobib suurepäraselt 4K video edastamiseks, kuid on ebapiisav 8K jaoks. Uskumatul 8K eraldusvõimega kaasneb täiendav probleem - sisu puudumine ja mängitavus. Selle saab arvuti kaudu ühendada nutitelefoniga Nvidia RTX 3090 GPU abiga. Samsung TV pakub suurepärased suurendamise võimalusi, kuid ootame siiski kohalikku 8K tuge.

Endises One Connect Box sisaldab ka antenni sisend, digitaalne heli (optiline), Ethranet ja kolm USB 2.0 liidest.

Eeldame, et uus Slim One Connect Box sisaldab HDMI 2.1 liideseid, mis suudaksid telerit suure eraldusvõime ja kaadrisagedusega sujuvalt toita. Uusim HDMI liides QLED koosseisu standard funktsioonidega ja pole põhjust, miks Samsung seda Slim Connect Boxi lisama ei peaks.

Kas see on oma hinda väärt?

Mis põhjusel vähendas Samsung One Connect Boxi funktsiooniga telerite mudelite arvu? Ettevõte väitis, et kasutajatel puudusid liidesed ja ühendused väljaspool telerit. Tegelik vastus on aga see, et One Connect Box tõstab tootmishinda ja sellest tekkiv vahe on keskmise ostja jaoks liiga suur. Seetõttu on see lisaseade endiselt saadaval ainult tippklassi tippmudelitel, mis aitab tohutult kaasa kaablihalduse ja puhtama elutoa väljanägemisele.

Samsung One Connect Boxi või Slim One Connect Boxi ei saa osta eraldi seisva seadmena, seega on hinda raske määrata. Kõige täpsem võrdlus on nähtav Q95 ja Q90 QLED mudelite vahel 2020 aastal. Kõrgema klassi Q95 hind oli umbes 500 dollarit kõrgem ja peamine erinevus oli One Connection Box. One Connection Box väärtus ei ole tõenäoliselt 500 dollarit, kuid see suurendas tootmiskulusid ja muutus premium klassi aksessuaariks. Hinnavahemik, kus Slim One Connect Box 2021 aastal positsioneerib, pole samuti teada ja küsimus kaotab eesmärgi.

Traadita ühenduvus on see, mille poole püüdleb enamik elektroonika tootjaid, kuid telemaailmas pole peale nutitelefonide voogesituse suuri edusamme olnud. Kõik muud seadmed tuginevad oma töös kaablitele ja tundub, et see ei muutu niipea. See tähendab, et ühelgi teisel tootjal pole sarnast toodet ja One Connect Boxi ainulaadne olemus võib siiski endas teatavat väärtust sisaldada. See sarnaneb Philipsi Ambilighti tehnoloogiaga, mis eristab Philipsi telerite mudeleid konkurentidest RGB LED taustvalgustite komplektiga.

On raske ennustada, mis on Samsungi tulevane poliitika ja kuidas nad One Connect Boxi edasi arendavad. Tõenäoliselt ootavad ees muudatused disainis, rohkem funktsioone ja ilmselt plaanib Samsung telerite järgmises arendusfaasis kliente millegi täiesti uuega üllatada.