Mis vahe on OLED- ja Q-LED teleritel?

LCD, LED, nüüd siis OLED ja Q-LED – arusaamatud lühendid, mille järgi oma järgmist telerit välja valida? Pealtnäha on need küll sarnased nimed, kuid väike erinevus kirjapildis muudab need kaks teleriekraani tehnoloogiat täiesti erinevateks.

Et järgmisel korral uut telerit valides silme eest kirjuks ei võtaks, selgitab kahe tipptehnoloogia erinevusi televiisoritootja LG Electronics esindaja Vjaceslavs Sergejevs.

Tehnoloogiline vahe

OLED tehnoloogia põhineb üliõhukestel orgaanilistel valgusdioodidel, tänu millele ei vaja teler taustvalgust. Selline uue põlvkonna tehnoloogia võimaldab luua täiesti uusi disaine – poelettidel on nii kokkurullitavaid televiisoreid kui ka ekraane, mis on sama õhukesed, kui pangakaart.

Q-LED tehnoloogiaga telerid kasutavad aga LCD/LED ekraani, mis nõuab kujutise loomiseks taustvalgust. Lihtsamalt öelduna on Q-LED edasiarendus traditsioonilisest LCD televiisorist.

Kontrastsus - taustvalgus lülitub sisse vastavalt kujutisele ekraanil

Q-LED televiisorite pildikvaliteet kogu seeria hulgas on varieeruv. Kvaliteetsematel Q-LED teleritel on mitmeks erinevaks plokiks jaotunud taustvalgus, mis vajadusel sisse-välja lülitub. Tänu hiljutistele edasiarendustele on võimalik televiisori vaatamist nautida märkimisväärselt parema värvikontrastusega kui traditsioonilise LCD puhul.

OLED telerite pildikvaliteedi puhul on põhiliseks eeliseks see, et iga piksel on varustatud omaenda värvifiltriga. See uuendus koos üksikute pikslite võimega ekraani heledust ja värvi muuta ning iseseisvalt ka endid välja lülituda võimaldab OLED tehnoloogia abil saavutada ideaalse sügavmusta värvi, mis tõstab telepildi värvide kontrastsuse uuele tasemele.

Eredus on Q-LEDil siiski parem

Q-LED teleritel on tänu taustvalgusele palju heledam ekraan. Näiteks suurema kontrasti ja paremate värvidega HDR sisu puhul, mille puhul on vaja kuvada rohkem valgust, on Q-LED pilt OLED teleritest eredam. Päris igas asjas OLED seega LCD/LED ekraanidele silmi ette ei tee.

Pildikvaliteet sõltub resolutsioonist ja protsessorist

Ekraani eraldusvõime ja videotöötluse osas mängib rolli pigem protsessor, kui see, mis teleriga on tegu. Poodides on saadaval väga kvaliteetseid 4K ja 8K resolutsiooniga telereid nii OLED kui ka Q-LED tehnoloogiaga. Mõlemad neist suudavad pakkuda esmaklassilist pildikvaliteeti.

Vaatenurk

Veel üks OLED tehnoloogia eeliseid on paindlikkus – see teler võimaldab kõrgekvaliteedilist pilti nautida erinevatest vaatenurkadest. Ka uuemates Q-LED ja LCD/LED televiisorites leidub tehnoloogiaid, mis vaatenurka suurendavad, kuid isegi parimad neist on suurema nurga alt kui otse teleka eest vaadatuna tuhmimad ning madalama kontrastsusega.