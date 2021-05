Millised on sel aastal meelelahutuse tehnoloogiatrendid?

Oleme juba mitu hooaega kodus istunud, see on mõjutanud ka viimase aja meelelahutustrende, kus tehnoloogial on suurem osa, kui varem. Millised neist arvukatest tehnoloogilistest uuendustest on ka päriselt olulised ning kellele nad mõeldud on?

Tänavustest uuendustest toovad eksperdid peamiselt esile kuut paljulubavat trendi, mis ei muuda igapäevaelu ainult nauditavamaks, vaid ka oluliselt lihtsamaks. LG tehnikaekspert Vyatšeslav Sergejevs selgitab, millised need trendid on ning milles seisnevad nende valdkonda muutvate tehnoloogiate peamised eelised.

Premium kategooria telerites domineerivad OLED-ekraanid

Uus ekraanitüüp OLED on viimastel aastatel läbi teinud hiiglasuure arenguhüppe: nii on võimalik praegu leida OLED-tehnoloogiaga telereid nii 48-tolliste kui ka 70+ tollise ekraanimõõduga mudelite seast. Tänavuse aasta peamine uuendus seisneb uue põlvkonna OLED-ekraanides, mis on veel heledamad ja veelgi suurema värvitäpsusega. Sellist uut tehnoloogiat kasutavad näiteks OLED Evo telerid.

OLED-i edu tipptasemel telerite kategoorias on peamiselt tingitud selle isevalgustuvatest pikslitest, mida saab täiusliku musta ja lõpmatu kontrastsuse saavutamiseks sisse ja välja lülitada. Kuna isevalgustuvate pikslite tehnoloogia ei vaja taustvalgustust, võimaldab see luua eriti õhukesi disaine, millega ei konkureeri täna ükski telerimaailma tipptehnoloogia. Samas on LED-taustvalgustusega LCD-telerite segmendis konkurents endiselt tuline.

LED-tehnoloogia areng jätkub

Veel hiljuti ei olnud peale tehnoloogiafännide ilmselt keegi meist kuulnud terminit “mini-LED”, kuigi tehnoloogiaringkondades on sellest räägitud juba aastaid. Nüüd on see trend kohal ning mitmed teleritootjad on kas kavandamas või turule toomas oma esimesi mini-LED telereid.

Mini-LED tehnoloogia seisneb selles, et see "minimeerib" teleri valgusallika, muutes selle palju väiksemaks. Väiksem suurus tähendab, et sama teleriekraani taha on võimalik mahutada rohkem LED-e, mis tähendab ühtlasi ka rohkem taustvalgustuse tsoone, mis kokkuvõttes ekraani heleduse ja kontrasti üle palju suurema kontrolli annavad. Nii on mini-LED tehnoloogia abil võimalik saavutada palju sügavamad mustad toonid ning suurem kontrastsus, kui muud tüüpi LED-telerites. Neist omadustest on võita nii hämara kui ka väga ereda pildi puhul.

8K TV – iga mänguhuvilise unistus

Tänu uutele mängukonsoolidele, graafikakaartidele, foto- ja videoseadmetele ning moodsatele telefonidele saabub 8K sisu järjest enam meie igapäevaellu. Ekspertide hinnangul on lähiajal lisandumas aina rohkem 8K teleritele loodud sisu, mis on juba kajastunud ka vastavate telerite hinnalanguses.

Uusimad telerid toetavad kõiki värskemaid mängimiseks loodud tehnoloogiaid nagu Nvidia G-Sync, ALLM ja HDMI 2.1, mis tähendab, et paljud neist hakkavad konkureerima hoopis arvutimonitoridega, sest suudavad pakkuda väga head mängukogemust. OLED-teleritel on äärmiselt madal sisendviivitus ja kiire 1 ms reageerimisaeg, mis tagab, et iga tegevus ilmub ekraanile vahetult.

Smart TV kasutajaliides ennustab ette

Kõige uuemad nutikad TV-platvormid on sujuvamad, kiiremad ning kasutajasõbralikumad. Lisaks sisaldavad paljud nutitelerid tehisintellekti või masinõppel põhinevaid tehnoloogiaid, mis suudavad sinu valikute järgi ennustada ja soovitada aina uusi variante, mis sulle samuti suure tõenäosusega meeldida võiks.

Voogesitusplatvormides uus originaalne sisu

Mida teravam on konkurents, seda suurem on võitlus kasutajate eest. Nii on erinevad voogesitusplatvormid asunud looma aina rohkem ja originaalsemat sisu, mis ei meelitaks mitte ainult uusi kasutajaid, vaid säilitaks olemasolevate huviliste lojaalsuse. Samuti on striimimisplatvormidele kolinud mitmete populaarsete pordialade vaatamine. Nende trendide valguses pakuvad teleritootjad üha enam uusi tehnoloogiaid, mis suurendavad pildi detailsust ning muudavad pildi liikumised teravamaks ja dünaamilisemaks, pakkudes vaatajatele võimalikult realistlikku kogemust.

Innovaatiline disain ja minimalism

Minimalistlikud lähenemised, mis kajastuvad nii disainis kui interjööris, on jõudnud ka tehnoloogiavaldkonda. Üha rohkem inimesi on otsustanud oma teleri võimalikult seina lähedale monteerida, mille osas on uutel teleritel oluline eelis – need on õhukesed ning kõik pordid on läbimõeldud disainiga.

Lisaks seinale riputatavatele telekatele tuleb igal aastal müügile aina enam minimalistliku disainiga soundbar´e ehk ribakõlareid, mis loovad hea terviku moodsa kodu jaoks – hea pilt ja hea helikvaliteet koos.