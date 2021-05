Võltsbrändid pole kadunud - ülisoodsalt on müügil nii Galay S21+ Ultra kui LEIKA kaameraga Mate40!

Kui 10 aastat tagasi Hiinas mõnele turule sattusid või kahtlasemast keldripoest mobiile valima läksid, siis olid seal reas sellised huvitavad brändid nagu Nokla ja Samsang. Need nägid välja peaaegu nagu päris Nokiad ja Samsungid. Võis osta ka ühe Aaple AiPodi - täitsa nagu iPod, ainult et korpus oli mingist fooliumisarnasest materjalist, mis kõvemini pigistades mõlgi sisse võttis. Hind - olematu. Kuid nüüd on need imelised vidinad saadaval ka soliidsete e-poodide keskkondades ja kadunud pole kuhugi, sest Aliexpress, Amazon, Gearbest ja teisedki tuntud tegijad on võtnud oma hõlma alla ka kohalikke väiketootjaid-müüjaid, kelle tootevalikust võibki leida kõike seda, mida Hiinas kohapeal väikepoodidest ja väiketootjate ladudest saada. Muidugi tehakse edasi ka uusi Noklaid ja Samsange.

Vaatamegi neist paari näidet lähemalt.

Mate40 RS+ 84 eurot!



Nagu kaks tilka vett: vasakul originaal, paremal fake.

Kui juhtud omale otsima uut Huawei telefoni, mida meil ei müüda, aga mida peetakse üheks maailma parimaks oma Leica kaamerate poolest, siis võib otsinguvõrku kinni jääda see telefon, millel nimeks Mate40 RS+ ja hinnaks 84 eurot. Uskumatu! Kas hinna lõpust on null puudu jäänud? Ka siis oleks ju tegemist veel üsna hea hinnaga. Novembris 2020 välja tulnud Porsche disainiga Huawei luksustelefoni hinnaks on praegu ligi 1500 eurot ja ametlikult saab selle kätte Hiinast.

Odav koopia aga näeb pealtnäha sarnane välja, aga kuskil pole mainitud Huaweid. Isegi kaameratootja Leica on kavalalt ära peidetud, kaameraplokil telefoni tagaküljel on hoopis kirjas LEIKA. Asjatundmatu petab ehk ära küll.

Kui Huawei Mate 40 RS Porsche Design on varustatud maailma parimate hulka kuuluva kaamerakomplektiga ehk taga 50 MP, f/1.9, 23 mm lainurk, 1/1.28", 1.22 µm, PDAF, Laser-autofookus, OIS, 12 MP, f/2.4, telefoto, PDAF, OIS, 3x optiline suum, 8 MP, f/4.4, 240 mm (periskoopobjektiiviga ülisuur telefoto), PDAF, OIS, 10x optiline suum, 20 MP, f/1.8, 18 mm (ülilainurk), PDAF TOF 3D (sügavussensor on viies kaamera), siis Mate40 fake mudelil on tagaküljel küll viis kaamerasilma, kuid pilti teeb vaid üks 24 MP sensor (f/1.8 ava ja autofookusega). Aku on võltsingul siiski suurem, kui originaalil - 5000 mAh. Muud näitajad on ka sellise alla saja euro maksva lastetelefoni omad: MTK6580 protsessor, 3G andmeside, Android 9 (üle-eelmise põlvkonna opsüsteem), 540x1200 piksline ekraan (7,3-tolline ehk tunduvalt suurem, kui Huaweil) ja mingisugune Hi-Fi muusika.

Galay S21+ Ultra 109 eurot!



Vasakul originaal, paremal fake.

Tähelepanelik ostja märkab, et selle mudeli nimi pole Galaxy, vaid Galay. Samsungi pole ka kordagi mainitud Galay S21+ Ultra tootelehel. Kui originaal-Samsungil on kaameraplokk sujuvalt nurgaga ühendatud, siis võltsingul on plokk servast natuke eemal kõrgendikul, nii nagu varasematel Samsungi põlvkondadel, aga asjatundmatu petab ilmselt ära, kes uut Samsung Galaxy S21 Ultrat pole lähemalt näinud. Kui Samsungil on kaamerakomplektis taga 108 MP põhikaamera (f/1.8, 24 mm, lainurk, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS), 10 MP periskoop-teleobjektiiviga kaamera (f/4.9, 240 mm, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optiline suum), 10 MP teleobjektiiviga kaamera (f/2.4, 70 mm, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optiline suum), 12 MP ülilainurk (f/2.2, 13 mm, 1/2.55", 1.4 µm, dual pixel PDAF, Super Steady video), siis Galayl kõigest üks 32 MP tagakaamera vaatamata korpusest paistvale neljale kaamerasilmale.

Ülejäänud on lihtsalt dekoratsioon.

Protsessoriks on MTK6899, operatsioonisüsteemiks eelmise põlvkonna Android 10.

Tehnilistes andmetes on küll mainitud ka 5G tugi, aga see tundub üsna ulmeline, kui sellise hinnaga telefon oleks päris 5G-ga. Ekraan on galayl oluliselt suurem (7,2 tolli) kui Samsungi originaalil (6,8 tolli). Aku on mõlemal 5000 mAh.

Kui plaanid endale eksootikahuvist mõne sellise odava koopia soetada, siis saad seda teha vaid omal vastutusel - pole üldse kindel, kas sellised mudelid tollis läbi lähevad, kuna need ei pruugi vastata kaubamärgi kasutamise tingimustele ega ole ka EL-i kasutusloaga.