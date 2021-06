Canon EOS R3 autofookus on võimeline autosid ja mootorrattaid jälitama

Canon EOS R3 saab olema Canoni esimene professionaalidele suunatud hübriidkaamera, mis paigutab ennast R5 ning 1Dx-i vahele.

Kaamera veel väljas ei ole, kuid kinnitati taas mõned detailid peagi saabuval seadmel. Samuti oli näha kaamera esimest prototüüpi.

Canon EOS R3 esimesest arendusteadet saad lugeda kuu aja tagusest uudisest.

Täna hommikul kinnitati täiendavad detailid.

R3 saab olema esimene kaamera, mille autofookus suudab automaatselt jälitada autosid ning mootorrattaid lisaks inimestele, loomadele ja nende silmadele.

Kinnitati ka 4K videokvaliteet, võime salvestada sisemisele mälukaardile RAW videot ning saab kasutada Canon Log 3 profiili suurema dünaamilise ulatuse tarvis.

Sõnakestki ei ole konkreetse kaamera sensori resolutsioonist, küll aga on teada, et tegu on Canoni enda toodetud komponendiga.

EOS R3 saab olema suuteline pildistama 30 kaadrit sekundis RAW formaadis ning suudab päästa ka välkusid elektroonilise katikuga, mis avab hulgaliselt uusi võimalusi fotograafidele, hägustades veelgi video ja fototograafia piire.

Koos kindlate RF objektiividega suudab kaamera stabiliseerida kuni 8 stoppi ning fokusseerida valgusoludes -7 stoppi või vähem.

Canon EOS R3 peamised omadused, mis seni teada on järgmised:

Uus Canoni tagantvalgustusega kihiline CMOS-sensor

30 kaadrit sekundis RAW formaadis, jälitava autofookusega

Autofookus jälitab inimesi ning loomi (sh linde) ja motosporti (mootorrattad ja autod)

Videot suudab salvestada resolutsiooniga 4K sh siseselt salvestada RAW formaadis ning omab Canon Log 3 profiili

Silmaga juhitav autofookuspunkt

Võime fokusseerida -7EV või madalamalt

Dual Pixel CMOS autofookus

Magneesiumkorpus ning EOS-1D tasemel tolmu- ja pritsmekindlus

Kaks mälukaardipesa (SD ja CFexpress)

Samad LP-E19 akud, mis kasutusel 1Dx kaamerates

Sisse ehitatud võrgukaablipesa ning 5GHz WIFI

Konkreetse kaamera müügiletuleku kuupäeva ei ole välja kuulutatud, kuid võib eeldada, et see on juulis enne Tokyo olümpiamänge. Teadmata on ka hind, mida spekuleeritakse madalamana, kui Sony A1 ja Canon 1Dx mk3.

Kogu info R3 kohta leiad https://www.canon.ee/cameras/eos-r3/