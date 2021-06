TEST: Tapo C210 – kodune öökullkaamera, mis näeb ka kukla taha

Arvutimaailma testimislauale ELKO-st jõudnud uus kodune valvekaamera C210 näeb üsna nunnu välja. Nannipunnikujuline seade võib kodus asuda kesksel kohal, kust on võimalik kogu ümbrust jälgida. Nimelt pole see kalasilmobjektiiviga kuppelkaamera, vaid kaheteljeliselt pöörleva peaga seade – vajadusel võib pilgu heita isegi kukla taha.

Tegemist on oma kindlassse nišši sobiva valveseadmega. Kitsendajateks on näiteks ilmastikukindluse puudumine, mis vangistab kaamera tubastesse tingimistesse ja vaid WiFi-ühenduse olemasolu, mis nõuab korralikus WiFi levialas olemist. Tavalise kodukasutaja jaoks aga need väga ei kitsenda midagi.

Etteruttavalt võib aga öelda, et praegustes 30-kraadistes tingimustes sai võetud ette ka välitest abihoones, kus on hämaram ja valgusolud mõnikord kehvemad, kui keskmises toas 3 MP kaamera pildikvaliteedi hindamiseks. Paraku WiFi leviala äärealadel kippus kaamera aeg-ajalt ühendust kaotama.

Kaamera teeb oma aluse suhtes horisontaalselt 360-kraadise täisringi ja samal ajal saab ka vertikaalselt liikuda 114-kraadise nurgaga. Kuna paigaldada võib nii lauale, seinale kui lakke, siis see tähendab, et ühe kaameraga saab kogu ümbruse kontrolli alla võtta.

Alustuseks on aga vaja paigaldada mobiiliäpp TP-Link Tapo. See on 50 MB suurune. Kaasasolev juhend rohkem kaamera seadistamisel ei juhendagi, abi saab äpist.

Kaamera tootelehelt saab teada, et seade pakub veel kahepoolset helilist sidet mikrofoni ja kõlariga, öönägemist, kohalikku SD kaardile salvestamist, Alexa ja Google´i hääljuhtimise tuge jne. Need on üsna tüüpilised kodukaamera omadused, kuigi 3 MP kaamerasensor on siiski palju parem, kui keskmised Full HD koduvalveseadmed.

WiFi võrkudest leitakse üles 2,4 GHz jaamad. 5 GHz sagedusi kaamera ei tunne. Kui WiFi-ga ühendatud, annab kaamera sellest ingliskeelse meeshäälega teada. Juhul, kui tahad kaameraid koju rohkem paigaldada, on hea mõte määrata sellele asukoht.

Äpis on veel võimalik TP_Linki nutipirnidega ühendada ja automaatikat seada nende juhtimiseks.

Kohalikule SD kaardile salvestamiseks tuleb sisestada kaamerasse Class 10 kiirusega microSD kaart mahuga 8 kuni 128 GB.

Google Home´iga ühendamine käib samuti üsna lihtsalt, kaamera ise alguses küsib seda ja kui kasutad tarka kodu Google´iga, siis saab kaamera ka allutada häälkäsklustele. Üks ülimugav käsklus on "Hey Google Show My Front Door Camera on my Chromecast!". Vuristades selle ette, oskab Google Home kaamerapildi suunata Chromecasti toetavasse telekasse suurele ekraanile kasvõi muude saadete vahel. Ülekannet tehakse kuni 10 minutit.

Samas ei saa näiteks kasutada "Hey Google Switch Camera Off" käsklust, sest Google Assistant ei pruugi häälkäskluse andjat hääle järgi ära tuvastada ning võib niimoodi ka sissetungija käsklusele alluda. Sellepärast ongi sisse-välja lülitamine häälkäsklusega turvalisuse nimel keelatud.

Äpist saab kaamerat liigutada vertikaal- ja horisontaalsuunas, määrata asukohad, kuhu ühe nupuvajutusega kaamera viia, teha "kruiise" ehk liikuda aeglaselt läbi kogu perimeeter horisontaalselt või siis vertikaalselt.

Alarmi seadmine käib nii, et kaamera tuleb suunata huvipakkuvas suunas ja siis lisada alarmitsoonid kaamerapildile. Neid tsoone võib olla mitu ja nende suurust saab muuta kastikese nurki nihutades.

Samuti saab määrata tundlikust kas madala, keskmise või kõrge tasemega.

Inimese tuvastamist aga see lihtne kaamera ei tee, seega peab esialgu hoolega mängima kolme tundlikkuse astmega, et niisama kardina või puulehtede liikumine ei tekitaks valehäireid. Alarmiks saab panna kaamera enda häält tegema, LED-i vilgutama ning mobiilile Push teateid saatma. meilile teadete saatmise võimalust ei paista olevat.

Professionaalsete valveseadmete keskusega õnnestub samuti see kaamera ühendada, sest näiteks Synology Survellance Station tundis selle ära standardse ONVIF IP-valvekaamerana, ka Tapo C200 seaded sobivad ühendamiseks. Kaamerapildi kättesaamiseks tuleb äpist enne kaamerale määrata kasutajanimi ja parool.

Kokkuvõttes on tegu korraliku kodukaameraga, mis sobib näiteks elutuppa või esikusse lihtsaks valveseadmeks. Alarmid saabuvad mobiilile. Väga tõsist valvefunktsiooni koos alarmiga ei maksaks siiski eeldada, sest lihtne kaamera võib tundlikus režiimis anda ka valehäireid ja vähem tundlikus režiimis jätta mõnikord alarmi ära, kui keegi kaamerasilma ette satub. Aga hea on see, et vaateväli on praktiliselt kogu kaamera ümbruses ja kui tahad eemal olles teada, mida näiteks sinu lemmikloomad või lapsed teevad, siis saab suunata pildi sobivasse suunda, vajadusel isegi läbi kaamera rääkida.

PLUSSID

+ 3MP kaamerasensor, hea selge pilt

+ Võimalus ühendada ka professionaalsete valvekeskuste ja targa koduga, Google Home´i ühilduvus

+ 360-kraadine vaade

MIINUSED

- ainult WiFi-ühendus ja ainult 2,4 GHz

- videopilti eraldi seadistada ei saa, seadistusvõimalusi vähe

- kaamera reageerib mõnikord kas liiga tihti või liiga harva häiretele, pole inimese tuvastamist

TEHNILISED ANDMED

IP kaamera TP-Link Tapo C210

Hind: ca 40 eurot

Turvalisus, krüpteerimine: 128-bitine AES, SSL/TLS

WiFi tugi: 11 Mbits/s (802.11b), 54 Mbit/s (802.11g), 72,2 Mbit/s (802.11n), 2,4 GHz; WPA/WPA2-PSK krüpteering

Teavitused alarmi korral: liikumisalarm (kolm tundlikkuse taset), Push-teade mobiilile, helialarm, LED-tuli

Video: H.264 kompressioon, 15 kaadrit sekundis, 3 MP

Äpi nõuded: iOS 9+ või Android 4.4+

Töötemperatuur: 0° C ~ 40 °C

Sensor: 1/2,8 tolline

Resolutsioon: 3 MP

Objektiiv: 3,83 mm

Öövalgustus: 850 nm IR LED

Vaatenurk: 360° horisontaalselt, 114° vertikaalselt

Audio: kahepoolne, mikrofon ja kõlar

Mõõtmed: 86,6 x 85 x 117,7 mm