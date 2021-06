Spetsialist soovitab: kuidas pikendada pesumasina eluiga

Kui pesumasinat õigesti kasutada, peab see vastu palju aastaid. Mõne pealtnäha lihtsa reegli vastu eksimisega võib masina tööiga just vähendada.

LG tehnikaeksperdid jagavad näpunäiteid, kuidas hooldada pesumasinat nii, et see ka kauem vastu peaks.

Eemalda märjad riided pesumasinast esimesel võimalusel

Tihti juhtub, et kui pesumasin lõpetab töö, siis ei pane me seda tähele või unustame selle. Nii võivad märjad riided olla pesumasinas mitmeid tunde, mis omakorda muudab aga riided kortsuliseks ning tekitab ebameeldivat lõhna. Kui riided ununevad masinasse kauemaks kui 12 tunniks, võib rõivastel leviv halb lõhn olla märk hoopiski raskesti eemaldatavast hallitusest.

Juhul, kui pesumasinasse unustatakse riideid tihti, soovitame kaaluda sisse ehitatud kuivatiga pesumasina ostmist. Nii muutub ka igapäevane elu ja aja planeerimine lihtsamaks.

Kontrolli taskuid

Enne igat pesemist on mõistlik hoolikalt üle vaadata ka kõik taskud, et nendesse ei jääks münte, võtmeid ega mobiilseadmeid. Taskusse jäetud asjad võivad jääda pesumasina ukse või filtrite vahele ning kogemata pükste taskusse ununenud mobiiltelefon isegi pesumasina ukse lõhkuda.

Hoidu pesumasina üle täitmisest

Pesumasina töökvaliteeti võib mõjutada see, kui masinasse on lisatud liiga palju riideid. Ülekoormatud pesumasin avaldab mootorile lisakoormust, mis omakorda vähendab masina tööiga. Selle vältimiseks tuleb pesumasina ostmisel tähelepanu pöörata masina võimsusele.

Pea pesuvahendite lisamisega piiri

"Mida rohkem, seda uhkem" ei sobi pesuvahendite lisamisel. Selleks, et pesumasin peaks vastu võimalikult kaua, tuleks vahendit lisada ainult pakendil märgitud koguses. Vastasel juhul võib pesuvahendi tekitatud vaht koguneda masina äravoolusüsteemi ja seda kahjustada.

Puhasta pesumasina filtrit regulaarselt

Pesumasinas pestav pesu on tihti kaetud karvade ja puruga. Sellepärast on oluline masinat puhastada regulaarselt, sest vaid nii püsib see võimalikult kaua töökorras.

Üks võimalus pesumasina eluea pikendamiseks on filtri puhastamine. Puhastada tuleks ka isepuhastuvaid filtreid ning ideaalis võiks filtripuhastustöö ette võtta 4-5 korda aastas.