3D printerid ja lasergraveerija, mis jõuavad soodsalt ja piiriformaalsusteta kohale Euroopa ladudest

Kuigi 1. juulist peab väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvatelt kaupadelt, ka alla 22-eurostelt käibemaksu (kui müüja just ise seda ei tee), on võimalik juba tuttavast Gearbesti e-poest endiselt sama hinnaga ja ilma piiriformaalsusteta kaup kätte saada. Euroopa ladudest ja Euroopa firmadelt ostetud 3D printerid ja Orturi lasegraveerija on nimelt Euroopa siseturu kaup ja saab vabalt liikuda. Siin on praegu väga soodsad kaks 3D printerit ja üks lasergraveerija, mille saab kätte tugeva allahindlusega.

Tellitud toode saabub veel lisaks kohale väga kiiresti, kuna Euroopa ladude kohaletoimetamise ajad on üsna sarnased Eesti oma e-poodidele (kohati isegi lühemad).

Ortur - koduse lasergraveerimise sünonüüm

Nii nagu seikluskaamerate puhul kasutatakse paralleelselt sõna GoPro või GPSidega meenüs kõigile esimesena Garmin, nii on Ortur kodusel hobigraveerimisel lasergraveerimisseadme sünonüüm.

ORTUR Laser Master 2 (hind Poola laos 239,17 eurot, lisandub transporditasu 12,86 eurot) on praegu -27% allahindlusega. Posti kohalejõudmise aeg on orienteeruvalt 3-10 tööpäeva. Seega igati kiire ja soodne. Selle hinnaga saab 7 W laserpea, millest on küllalt fotode ja piltide pinnale graveerimiseks. Kui vajad lehtmaterjali lõikamist ehk soovid oma lasergraveerijat ka väikest viisi CNC pingina kasutada, tuleks valida vähemalt 15 W laser. See küll kergitab hinda (279,47 €), aga teenib end kiiresti tagasi, kui tegeled käsitöö müügiga või vajad firma tegevuseks väljalõigatud kujundeid. 20 W laserpeaga mudel maksab 378,82 € ja sellega saab juba paksemaid materjale kiiremalt lõigata.

Graveerimisala suurus on 400 x 430 mm.

Prusa I3 DIY - veel üks 3D printimise sünonüüm

See Prusa I3 Pro W (hind Saksamaa laost 427,65 eurot) on poolprofessionaalne 3D printer, mis tuleb küll juppidest ise kokku panna, kuid lõppkokkuvõttes saab endale seadme, mis prindib välja üsna kvaliteetseid tooteid. Suur printimisala 200 x 200 x 180 mm lubab välja trükkida üsnagi suuri asju.

Tronxy X5SA - veel suuremate asjade jaoks



Kui tahad aga veelgi suuremaid esemeid välja trükkida, siis Troxy 3D printer (279,38 €) on hea valik. Selle odavaimal versioonil on 330 x 330 x 400 mm printimisala, aga valikus leidub ka suurem mudel - 400 x 400 x 400 mm (siis on hind 383,08 €). 3D printija on praegu 20% soodsam, kui tavahinnaga. Seade on üsna vaikne, nii et sobib hobikasutuseks ka eluruumidesse.