Internetipoed ja pärispoed – kuhu millal minna?

(Sisuturundus)

Kauplemine võib olla kolinud suures mahus internetti, ent on endiselt asju, mida on parem osta ise poes kohal viibides. Kuidas siis teada, millal klõpsata netis ja millal seada sammud päris poodi?

Elektroonika soeta internetist

Igasuguse elektroonika ostmine internetist on reeglina palju parem idee. Sul on palju lihtsam saada ülevaade sellest, kus, mida ja mis hinnaga pakutakse. Väga tihti pakuvad erinevad e-poed ka hinnagarantiid. Kui sa leiad nende poolt pakutava toote kuskilt mujalt odavamalt, on nad valmis oma hinda alla laskma.

See tähendab, et kui mõne asja reaalsest poest ostmiseks võib vajalik olla tarbimislaen, siis soetades sama toote internetist, ei ole seda vaja. Tavaliselt on internetis ostu tegemiseks vajalik krediitkaart, või ka vaid krediitkaardi tunnustega deebetkaart. Aga kuidas saavad internetipoed oma hindu madalamana hoida? Karta ei ole vaja koopiaid ega halvemat kvaliteeti. Siinkohal loevad hoopis teised faktorid.

Vabadus valida, kus tegutseda

E-poodidel aitab hinda madalamana hoida see, et e-poodidel pole vaja muretseda poeruumi rendi ja muude sellega seotud kulude pärast. Jah, ka neil on oma laoruum ja tõenäoliselt kontor, ent see on siiski palju soodsam kui pood peatänaval või populaarses ostukeskuses.

Ka on e-poodide valik reeglina suurem – poes pole lihtsalt võimalik kõiki võimalikke mudeleid reaalselt kohapeal hoida. See tähendab, et kui sa leiad poest sobiva mudeli, pead mõnikord ootama, et see laost sinuni jõuaks.

Ära unusta e-poe pakutavaid eeliseid

Mõnikord kiputakse reaalselt kohale minema ka siis, kui tahetakse soetada suuremat või õrnemat tehnikat: televiisor, lauaarvuti, kõlarid jne. Põhjuseks on tihtipeale see, et ise transportides on suurem kontroll selle üle, et ost tervelt ja turvaliselt sihtkohta jõuaks.

Samas ei tasu karta poodide kullerteenuseid. Kui valid müüja pakutava transpordi, on kaup nende vastutusel. Kui tee peal peaks midagi juhtuma, on müüja vastutada ka toote parandamine või asendamine.

Aeg ajalt on vaja internetist kaugemale vaadata

Ravimite ostmiseks on parem mõte minna päris poodi. Online turul võib sattuda nii valepakkumiste ja pettuste otsa kui ka soetada kogemata võltsravimid, mis heal juhul ei tee midagi, halval juhul aga omavad tervist kahjustavat mõju. Muidugi, kui sa oled haige ja ei taha kodust välja astuda, tasub võib-olla ka ravimite soetamiseks kasutada interneti mugavusi.

Sellisel juhul vali vaid tuntud ja usaldusväärsed veebilehed ja firmad. Ära mine otsima kõige odavamat lahendust e-poest, mis on loodud paar päeva tagasi ja mille kohta keegi midagi ei tea.

Riietega on nii ja naa. Teades täpselt, millist värvi, stiili ja materjali eelistad ja pole hullu, kui suurus vajab pisut sättimist, on igati hea mõte tellida riided e-poest. Kui aga eelistad riideid selga proovida ja ise üle vaadata, on parem minna päris poodi, et vältida tagasisaatmisega kaasnevaid lisa aja- ja rahakulu.

Viimasel aastal sai väga populaarseks toidukaupade internetist tellimine. Tõeline mugavus, mis pakub märkimisväärset ajasäästu. Samas tasub sammud ise supermarketisse seada siis, kui sa tahad oma käega valida erinevad puu- või juurviljad või soovid pakendivaba elu. Tihtipeale ei paku e-poed võimalust keelduda kilekottidest jms.

Ära pelga kasutada ka e-poodide klienditeenindust. See on tihtipeale võrdväärne tavapoodidega ning tagatud on asjatundlik nõu ja kvaliteetne abi.