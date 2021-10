Kui said sellise hoiatuse, siis võid olla Venemaa luure huvisfääris

Rohkem kui 14 tuhat Gmaili kasutajat said hiljuti ülaloleva teate, mis tähendab, et nende postkasti võis saabuda õngitsuskiri, mille taga turvaspetsialistid arvavad olevat Venemaa luureorganisatsiooni.

Tegemist oli sihitud rünnakuga konkreetsete e-posti aadresside suunas, mitte Gmaili enda teenuse vastu ja eesmärgiks oli, nagu ikka, saada ligipääs postkastile ning näpata väärtuslikku siseinfot.

Kui ülalolev hoiatus saabus, siis see ei tähenda veel, et postkasti on sisse murtud. Google saadab selle teate kasutajatele meeldetuletuseks, et nad on teatud organisatsioonide sihtmärgiks ja peaksid oma e-posti ja muude ligipääsude turvalisusele kindlasti tähelepanu pöörama ja sisse lülitama näiteks kaheastmelise autentimise, kui seda pole veel tehtud. Kiri ise on enne kasutajani jõudmist juba eemaldatud.

So why do we do these government warnings then? The warning really mostly tells people you are a potential target for the next attack so, now may be a good time to take some security actions. — Shane Huntley (@ShaneHuntley) October 7, 2021

Bleepingcomputer kirjutab, et rünnaku taga on ilmselt grupeering APT28, mis tegutseb alates 2004. aastast GRU all. Seesama grupeering on proovinud õngitseda ka Saksamaa Bundestagi liikmete postkastide ligipääse ja Norra parlamendiliikmete paroole.

Neile, kes tunnevad, et oma töö või isiku tõttu vajavad oma kontole täiendavat turvakaitset, pakub Google Advanced Protection programmi.