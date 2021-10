Õhus on jõulud: need on praegu Aliexpressist Eestisse kõige enam tellitud kaubad

(Sisuturundus)

Kuigi poodide vaateaknad veel jõuluteemat üles pole võtnud (ehkki leidub ka erandeid), käib e-poodides juba hoogne jõulukaupade tellimine, sest pikkade tarneaegadega hiljem ostes enam kaup kindlalt kohale ei jõua. Seega jõuluostud Aliexpressist praegu teha on igati ettenägelik.

Siin on Aliexpressi statistika järgi Eestisse tellitud kaupade edetabel - esialgu kõigi kaupade seast, kuid Arvutimaailma teemasid arvestades lõpus ka kõige populaarsemad IT-kaubad.

Jõuluvalgustus "lumehelbekesed" - 9,47 eurot (-36%)

Kõige populaarsem kaup hetkel on LED-jõuluvalgustid. Pole ka ime, sest majadele ilmuvad need tavaliselt juba novembris. Lumehelbekeste kujuline LED-jõuluvalgustus on 3,2 meetri pikkune, veekindel ja jõuab Eestisse kohale eeldatavalt 12. novembriks. Sisselülitusnupust võib vahetada erinevaid vilkumisrežiime.

(edetabelis on siin vahel veel mõned LED-valgustid, aga liigume edasi 6. kohal oleva toote juurde)

Luksuslik matt iPhone´i kate - 2,15 eurot

Populaarseim iPhone- i kate on siin. Paarieurone luksuslik matt kate on läbipaistev, kuid kerge läbikumava värvitooniga. Valida saab just enda mudelile sobiva katte alates iPhone 7-st kuni uusima iPhone 13 seeriani. Eeeldatav kohalejõudmise aeg on 12. detsember - veel jõuab enne pühi kohale.

Universaalne USB kiirlaadimiskaabel - 1,03 eurot

USB kaablid on ikka vajalikud, kui kodus on palju nutiseadmeid, mida laadida. Mobiiliga kaasatulevad juhtmed kipuvad kiiresti katki minema või ära kaduma, seega on hea varuks ja asenduseks mõni tugeva tekstiilkattega kiirlaadimiskaabel muretseda. Tegemist on 5 A kaabliga, mida eestlased on usinalt ostnud, valida saab pikkuse poolest meetrist kolme meetrini. Värve on ka erinevaid ning isegi vanamoodsa micro USB saab võtta.

2000 DPI juhtmevaba arvutihiir - 4,46 eurot (-26%)

Ülisoodsa hinnaga arvutihiir on USB-adapteriga ja muudetava kiiruse ehk DPI-ga. Lihtsal hiirel on rullik, vasak ja parem nupp ning muid lisavõimalusi polegi, kuid igapäevaseks kasutuseks nendest tavaliselt piisab. Kodus kasutamiseks on see mudel samuti sobiv, sest hiirenuppude vajutamine on praktiliselt hääletu ehk klõpsuvaba. Võib tööd teha ka siis, kui teised magavad.

USB HUB-id erineva pikkusega - al 2,57 eurot

Lülitiga pikad ja lühemad USB Hubid on samuti Eestis olnud üsna populaarsed - õhukesed ultrabookid ei paku enam kuigi palju pistikupesasid ja kodus on mugav kõik vajalikud lisaseadmed korraga ühe USB taha ühendada. Tegemist on USB 2.0 Hub´iga, laadimiseks ei soovitata seda kasutada, aga ilmselt mõni pesa kannatab ka mõne väiksema seadme laadimise välja.