Samsung esitles oma sellesügisesel tooteesitlusel nutikaid kodumasinaid

Tehnoloogiafirma Samsung esitles virtuaalsel tooteüritusel Life Unstoppable ettevõtte uusi koduseadmeid. Muuhulgas tuleb turule uus Samsung Shoedresser, mille näol on tegemist spetsiaalselt jalatsite puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud lahendusega.

„Koduseadmete disain on inimeste jaoks aina olulisem. Inimesed ei ole enam rahul tavalise valge uksega nõudepesumasina või külmikuga. Seetõttu toome turule terve rea uusi BESPOKE seeriasse kuuluvaid koduseadmeid, mis lasevad inimestel valida just enda soovidele ja kodusele sisedisainile vastavad lahendused,“ sõnas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

BESPOKE seeria külmikuid tutvustas Samsung juba aasta esimeses pooles. Tegemist on Samsungi külmikuga, kuid sellele saab valida erinevat värvi ja erinevast materjalist uksi vastavalt köögimööbli välimusele ja disainile. Nüüd tuleb turule ka BESPOKE seeria nõudepesumasin, riiete desinfitseerimiseks ja värskendamiseks mõeldud BESPOKE AirDresser, jalatsite puhastamiseks ja värskendamiseks loodud BESPOKE ShoeDresser ja BESPOKE seeria tolmuimejad.

„Kõige huvitavam neist ongi ehk ShoeDresser, mille näol on tegu täiesti uuendusliku tootega. Seade eemaldab jalatsitelt ebameeldivad lõhnad, puhastab need peenikesest tolmust ja kuivatab neid vastavalt vajadusele. Seega saab õuest tulles märjad jalatsid ShoeDresserisse panna ja peale lühikest kuivatust mõnusad soojad tossud uuesti jalga pista,“ selgitas Pennar. Lisaks on ShoeDresseri sees UV lamp, mis koos kuuma auruga eemaldab jalatsitelt 99,9% bakteritest ja 95% lõhnadest. Võimalik on valida erinevate puhastusrežiimide vahel, et jalatsi materjal kahjustada ei saaks.

Samuti esitles Samsung firma uut robottolmuimejat BESPOKE Jet Bot AI+. Suurim uuendus seadme juures on selle 3D sensor, mis tuvastab ka põrandal olevaid väiksemaid asju, näiteks juhtmeid. Robotiga koos tuleb ka spetsiaalne Clean Station puhastusseade, mis on tolmuimeja laadimispunktiga koos olev tolmukoguja. Kui masin on puhastamise lõpetanud, liigub see tagasi laadimisjaama ja seade tühjendab masina tolmust automaatselt. Nii ei pea inimene igal korral roboti tolmukogujat ise tühjendama.

Koos uute seadmetega tuli Samsung välja teenusega SmartThings Pet. Tegemist on lisaga SmartThings telefonirakendusele. Lahendus tuvastab kodus oleva Jet Bot AI+ robottolmuimeja kaamera kaudu automaatselt kasutaja lemmiklooma liikumise ja saadab sellest kasutajale video, et ta saaks alati enda lemmikul silma peal hoida.