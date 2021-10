Apple tutvustas uue kiibistikuga uusi võimsaid MacBook Pro-sid, kalleim maksab üle 5233 euro

Macbookifännidel on seljataga pikk ja põnev öö - äsja tutvustas Apple oma uusi võimsaid MacBook Pro´sid. Kes tahab kõige kiiremat ja võimsamat, see ka saab selle. Kes tahab kõige kallimat - ilmselt ka saab just MacBooki.

Uutel sülearvutitel on sees Apple´i enda välja töötatud ja arendatud kõik-ühes kiibistiku (SoC ehk System-on-Chip) uusimad ja võimsaimad versioonid M1 Pro ja M1 Max. Nagu ikka, on need kõige kiiremad, kõige energiasäästlikumad jne, mis Apple´il kunagi olnud. Valida saab MacBook Pro 14- ja 16-tollist mudelit Apple´i kiibiga.

Odavaim 14-tolline mudel maksab 1715 eurot, odavaim 16-tolline 2145 eurot. Kuid steroididel mudelitega saab hinna julgelt enam kui kahekordseks.

USA e-poes saab 16-tollise hinnaks kruvida 6099 dollarit. Selline masin on siis juba valikus 64 GB ram-iga (teine valik on 32 GB, mida saab teha), SSD 8 TB (alates 1 TB on valikus) ning kui tahta eelinstallitud tarkvara ka, siis täispaketti tellides jõuab lõpphind isegi juba ligi 6600 eurot (koos Final Cut Pro ja Logic Pro´ga).

M1 Pro protsessor on 8- või 10-tuumaline, M1 Max 10-tuumaline. Graafika on 13x kiirem, protsessori arvutusjõudlus 3,7x. Sellega saab korraga monteerida seitset 8K ProRes videostriimi Final Cut Pro-s.

Ekraaniks on Liquid Retina XDR, mis on siis parem, kui HDR (XDR = eXtreme Dynamic Range). Värskendussagedus on 120 Hz, kontrastsus üks miljonile. 16,2-tollisel paneelil leidub 3456x2234 pikslit, 14,2-tollisel 3024x1964 pikslit. Veebikaamera on Full HD ehk 1080p.

Küljelt leiab Magsafe´i, mis on tagasi, kolm Thunderbolt 4 pesa, SDXC kaardilugeja, mikrofoni-kõrvaklapi 3,5 mm pesa, täismõõtmetes HDMI.

Aku kestab 14-tollisel 17 tundi ja 16-tollisel ligi 21 tundi.

Kui oled arvuti parameetrid välja valinud, saad arvuti, millesse ise enam mälu juurde panna ei saa.