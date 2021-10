Garmin tõi tänasest välja merel kasutatava pihunavigaatori GPSMAP 79s

Alates tänasest on Eestis saadaval Garmini uus merenavigatsiooniks sobiv käsiseade GPSMAP79s, mille navigeerimisvahendid aitavad tunda end vee peal toimuva suhtes kindlalt. Sarja GPSMAP uusimal käsimudel on varustatud ka päikesevalguse käes loetava kõrge eraldusvõimega värvilise ekraani, sisseehitatud maailmakaardi ja täiendava BlueChart g3 kaarditoega.

„Sõltumata sellest, kas seadet GPSMAP 79s kasutatakse varulahendusena pardatehnikale või iseseisva navigatsiooniseadmena, tagab see vajalike funktsioonidega lahenduse, ilma milleta ükski meresõitja ei tohiks kaldalt lahkuda,“ ütles Garmini ülemaailmse tarbijamüügi asepresident Dan Bartel. „Uue disaini, kaartide ja funktsioonide abil pakub sari GPSMAP 79 vee peal rohkem meelerahu ja mugavat navigeerimist, otsides häid kalastuskohti või juhatades nädalavahetuse väljasõidule.“

Täienenud navigatsioonivõimalused

Garmini pihunavigaator GPSMAP 79s on abiks kõigile, kes kavatsevad minna avamerele, kuna see tagab juurdepääsu maailmakaardile, pakkudes lisatuge BlueChart g3 kaartidele ning võimalust laadida alla vajalikke merekaarte.

Seadmel on ka sisseehitatud ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem (GNSS), mis võimaldab juurdepääsu vajalikele andmetele kogu maailmas, pakkudes võimalust kasutada kaarte igal ajal.

Kontrastne ekraan

Merele sobivat pihunavigaatorit GPSMAP 79s saab kasutada erinevates ilmaoludes. Uusim navigatsiooniseadme mudel ei lähe uduseks ja on parema kaartide kontrastsusega. Erinevalt eelmistest mudelitest on seadmel GPSMAP 79s suurem ekraan, mis on ka 2,5 korda parema eraldusvõimega kui eelmisel mudelil. Seadet on vee peal mugav ja turvaline kasutada ka päikesepaistelise ilmaga, kuna käsinavigaatori kriimustuskindla klaasiga ekraan tagab hea loetavuse ka eredas päikesepaistes.

Kohandatud disain

Kuna seade on mõeldud kasutamiseks vee peal, töötab see GPS-režiimis kuni 19 tundi. Praktilise disainiga uppumis- ja veekindel korpus tagab seadme vastupidavuse tormistes oludes. Seadmel GPSMAP 79s on 8 GB vaba mälu, kuhu kasutajad saavad salvestada kuni 10 000 teekonnapunkti ja 250 marsruuti, et jäädvustada oma veepealseid seiklusi.

Merekasutuseks sobiva pihunavigaatori GPSMAP 79s soovituslik jaemüügihind on 349 eurot.