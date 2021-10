Uus Sony ALPHA 7 IV hübriidkaamera sai suurema 33 MP sensori ja parema videovõimekuse

Sony täiendas oma kaamerate ja lisade valikut kolme uue tootega - Sony Alpha 7 IV hübriidkaamera ning HVL-F60RM2 ja HVL-F46RM välklampidega. Uus kaamera omab päris palju ühist Sony kaamerate lipulaevaga Alpha 1.

Sony Alpha 7 IV on suurema, 33-megapikslise täiskaader-sensoriga ning on varustatud BIONZ XR pilditöötlusprotsessoriga. Edasi on arendatud ka kaamera autofookuse funktsioone, mis teeb sellest korraliku töäävahendi nii pildistamisel kui filmimisel.

Sony Alpha 7 IV: suurem sensor ja kiirem autofookus

Lisaks 33 MP Exmor R CMOS pildisensorile pakub uus kaamera ka suurt ISO vahemikku 50-204800 hämaras pildistamiseks ja filmimiseks.

Hübriidkaameral on autofookuse kvaliteeti edasi arendatud. BIONZ XR pilditöötlusprotsessor, mis on ka Sony lipulaeval Alpha 1, pakub kiiret automaatteravustamist, katkematut sarivõtet kiirusega 10 kaadrit sekundis koos AF/AE jälgimisega. Lisaks suudab hübriidkaamera reaalajas jälgida nii inimeste kui ka loomade silmade liikumist. Näo- ja silmatuvastuse kvaliteeti on samuti 30% võrra parandatud võrreldes Alpha 7 III-ga.

Kaamera video jäädvustamise taset on veelgi edasi arendatud ja selles osas on eeskujuks filmitööstuse professionaalsed kaamerad. Tehnoloogia nagu näiteks S-Cinetone võimaldab Alpha 7 IV-l filmida 4K 60p videot Super 35mm režiimis ning 4K 30p videot 7K ülesämplimisega täiskaader-režiimis. Esimest korda Alpha seeria ajaloos on kaameral ka Breathing Compensation, et filmimisest saadud tulem oleks võimalikult stabiilne.

Uhiuus Alpha 7 IV on toodetud keskkonda silmas pidades, kasutades Sony arendatud SORPLAS taastöödeldud plastikut nii kere konstruktsioonis kui ka pakkematerjalides.

Kaks uut välklampi: HVL-F60RM2 & HVL-F46RM

Lisaks uuele hübriidkaamerale on Sony välja tulnud kahe uue juhtmevaba raadiojuhitava välklambiga, et pakkuda optimaalset valgustust igas olukorras.

Nii vastupidav HVL-F60RM2 kui ka kompaktne HVL-F46RM võimaldavad kiiret koostööd kaamera ja välgu vahel. Välklampidega saab pildistada usaldusväärselt ka kiire tempoga, olles sünkroonis kuni 1/400 sekundilise säriajaga. Intuitiivne juhtimine kaameraliidese kaudu, kiirelt pöörlev pea ja juhtmevaba raadioside pakuvad täpsemat juhtimist.

Kaamera jõuab müügile 2021. aasta detsembris ning selle hind jääb orienteeruvalt 2800 € kanti. Välklambid jõuavad müügile 2021. aasta novembris, HVL-F60RM2 maksab 650 € ja HVL-F46RM 430 eurot.

Tootevideot uuest Alpha 7 IV-st ja välklampidest näeb siit: