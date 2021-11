Mida tuleb silmas pidada toodete reklaamimisel?

(Sisuturundus)

Mis on reklaam?

Reklaamina käsitletakse Tarbijakaitse- ja Tehnilise järelevalve ameti ja seisukohalt lähtuvalt ja seadusest tuleneva info põhjal igasugust avalikult saadaval olevat teavet erinevate toodete, teenuste või ürituste kohta. Reklaami peamine eesmärk on edendada ja kasvatada erinevate ettevõtete poolt pakutavate kaupade või teenuse müüki, kasvatada inimeste teadlikkust aset leidva ürituse osas, eesmärgiga suurendada külastajate arvu ning tegelikkuses mõjutada ja suunata kõikide inimeste kui tarbijate käitumist nii teadlikult, kui ka alateadlikult, mõjutades tegelikkuses tarbijaid mõnda kindlat kaupa ostma või pakutavat teenust tarbima. Reklaamteenust osutaval ettevõttel või seda teenusena tellival eraisikul on oluline olla kursis, milliseid seaduslikke norme ja tavasid tuleb järgida, et kehtivate seadustega mitte pahuksisse sattuda.

Milline ametkond reguleerib Eestis reklaami ja selle sisu?

Toodete ja teenuste reklaamimine on Eestis reguleeritud mitmete erinevate seaduste ja õigusaktidega. Reeglite täitmist kontrollivad nii tarbijakaitse- kui ka tehnilise järelevalve amet, nimetatud ametkond järgib ja lähtub enda igapäevases töös Eesti Vabariigis kehtivast reklaamiseadusest ja selle mõjust. Reklaamiseadus on iga inimese ja ettevõtte jaoks tutvumiseks kättesaadav riigiteataja veebilehel, mis on kõiki riigis kehtivaid seaduseid, määrusi ja korraldusi sisaldav andmebaas. Reklaamiseaduses on konkreetselt ära sätestatud, milline on kehtiva reklaamiseaduse reguleerimise ala, seletatakse üksikasjalikult lahti seaduses kasutatavad erinevad mõisted, kuna reklaami kasutatakse väga paljude erinevate toodete ja teenuste müügi edendamiseks. Samuti on seaduses välja toodud kehtivad üldnõuded reklaamile ning eraldi on käsitletud ka lastele suunatud reklaam ning ka laste kasutamine reklaamimisel.

Kuidas on muutunud reklaam ja selle mõiste ajas?

Tänapäeva kaasaegse infoühiskonna ajastul on reklaami piirid ja selle ära tundmine keerulisem kui kunagi varem. Reklaami piirid on laiemad kui kunagi varem, muutes samas konkreetse piiri toote reklaamimise ja muud sorti tegevuse vahel hägusemaks kui kunagi varem. Alles hiljuti sai reklaamina mõista konkreetselt seda tüüpi infot toodete kohta, mida võis leida avalikus meedias nagu televisioon, ajalehed, ajakirjad, tänaval paiknevad reklaamitahvlid jne. Nüüdseks on reklaam aga kolinud kõikjale inimeste ümber ning inimene ei pruugi ise mõistagi enam, millisel kujul ta igapäevases elus reklaami tarbib. Peamine ja kõige mõjukam näide sellest on loomulikult sotsiaalmeedia, kus ringi liikudes leidub erinevate toodete ja teenuste pakkujate kuulutusi ja reklaame. Teine moodus, kuidas reklaam inimesteni jõuab on läbi teiste sotsiaalmeediat kasutavate inimeste, mis on aga palju peenem ja kavalam tehnika.