Mis võib juhtuda, kui ostad välismaalt Eesti turule mitte suunatud telefoni?

Kuigi telefon võib tunduda telefon, peaasi et netti saab ja helistada lubab, on mõnest välismaa e-poest Eesti turule mitte mõeldud mudelitega oht petta saada - need ei pruugi nii hästi töötada, kui Euroopa turule mõeldud mudelid. Välisriigist soetatud mobiiltelefoniga seotud ohtudest räägib lähemalt Telia Eesti tehnilise teeninduse juht Tanel Peep.

Mitmed telefonitootjad on jaganud maailma enda jaoks erinevateks regioonideks ning ühe kindla regiooni jaoks tarkvara arendades pööratakse tähelepanu vaid sellele, et telefon just selles konkreetses piirkonnas toimiks. Nii võibki juhtuda, et näiteks USA või Hiina turu tarbeks mõeldud telefon ei pruugi „ära tunda“ erinevaid Eestis pakutavaid teenuseid.

"Siinsed mobiilsideoperaatorid ei saa garanteerida, et mõne teise regiooni jaoks toodetud telefon töötaks probleemideta ka Eesti mobiilsidevõrkudes," kommenteeris Telia Eesti tehnilise teeninduse juht Tanel Peep.

Peebu kinnitusel pole harvad juhud, mil inimesed satuvad välismaal reisides soodsate pakkumiste otsa, mis ahvatlevad seadet ostma. Samas tuleks enne ostu sooritamist erinevad riskid läbi kaaluda.

"Praktilisi näiteid ja põhjuseid, mis võib juhtuda teise regiooni jaoks mõeldud seadmega, on erinevaid. Näiteks ei pruugi selles seadmes toimida Mobiil-ID, samuti suure tõenäosusega 4G- ehk VoLTE-kõned ning osadel juhtudel ka 5G ja NFC-ga seotud makselahendused. Selliseid teenuseid ja funktsionaalsusi võib olla veel,“ lisas Peep.

Mõnede tootjate puhul eksisteerivad eraldi veel ka niinimetatud avatud turule mõeldud seadmed ehk piltlikult öeldes kaubanduskeskustes ja elektroonikapoodides müügiks mõeldud nutitelefonid oma spetsiifilise tarkvaraga. Selline tarkvara tähendab reeglina seda, et neid telefone on testitud vaid mõnes üksikus sidevõrgus ja edasine on vaid lootus, et ehk toimivad sideaparaadid ka ülejäänud maailmas enam-vähem samamoodi.

Pealegi ei pruugi Euroopa regioonile mitte mõeldud telefonid toetada ka Euroopas kasutatavaid mobiilsidevõrkude sagedusi, mis võib tähendada hõredamat piirkonda, kus ühendust kasutada saab.

Lisaks leiab ka mitmeid näiteid Aasia turul tegutsevatest startup-ettevõtetest, mille eelkõige AliExpressis ja muudes analoogsetes keskkondades müüdava toodangu puhul lubatakse teinekord küll nelja SIM-kaardi tuge, autoakuga võrreldavat akumahtu jne, kuid siis ei tea ka tootja ise päris täpselt, kas ja kuidas seade reaalses elus toimib.

Kui kogu eelnev jutt puudutab eeskätt tootmise poolt, tuleb uue seadme soetamisel arvestada ka müümisega seotud nüansse ja riske.

Nimelt on täna ühe baastasemega e-poe loomine suhteliselt kiire ja kerge ettevõtmine. Tänu sellele on e-kaubanduse vallas tegutsemas väga erineva kvaliteediga e-ärisid. Paraku on nende hulgas vähemuses müüjad, kes ka reaalselt süvenevad sellesse, et nende poolt müüdavad või vahendatavad seadmed oleksid mõeldud kasutamiseks Baltimaades ja Skandinaavias.

"Teinekord pole sellistes e-poodides pakutavad seadmed Euroopa turule mõeldud ning võivad tekitada kasutajale päris palju ebamugavusi ja peavalu," lisas Peep.