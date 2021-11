Milleks on sobilik tagatiseta laen?

(Sisuturundus)

Erinevate ootamatute või suuremate väljaminekute katmiseks võiks igal inimesel olla teatav hulk sääste, kuid aeg-ajalt võib siiski ette tulla oste, mida on vajalik finantseerida laenu abiga. Sageli on meie kinnisvara juba kodulaenu tagatiseks või ei soovi me enda kinnisvara laenule tagatiseks seada, siis on sobivaim lahendus tagatiseta laen. Tagatiseta laen tähendab sisuliselt seda, et laenul ei ole täiendavat tagatist nagu auto, kinnisvara või kolmanda isiku käendus. Laenusumma suurus sõltub sinu sissetulekust ja igakuiste kohustuste suurusest. Erinevaid laenupakkujaid on turul väga palju.

Ootamatud väljaminekud

Igapäevaste kulutuste katmiseks ei ole laenu võtmine üldjuhul mõistlik, kuid kui meid tabab mõni ootamatu väljaminek, näiteks autoremont, veeavarii, hambaravi vajadus, siis võib ette tulla olukord, kus nii suurte väljaminekute jaoks ei ole meil rahalist tagavara ja vajame täiendavaid võimalusi. Tagatiseta laen litsenseeritud ning seaduslikust ettevõttest võib sellisel juhul olla teie jaoks ainuke võimalus oma planeerimata väljaminekuid finantseerida.

Me keegi pole kaitstud ootamatute olukordade eest ja kõike ei suuda me kunagi ette näha. Isegi kui sa oled tublisti säästnud, võivad ootamatused meid kõiki üllatada ja kiireks lahenduseks võime vajada rahalist abi. Võib selguda, et vajad äkitselt autot, et vastu võtta ahvatlev tööpakkumine kodust kaugemal või sul pole vajalikku kindlustust ootamatu loodusõnnetuse kahjude likvideerimiseks. Elu on täis üllatusi ja samas võimalusi, kuidas nendega toime tulla.

Unistuste elluviimine

Mõnikord on meil suured unistused - remontida kodu, reisida, osta midagi praktilist ja vajalikku - kuid raha selleks piisavalt üle ei jää ja kogumine võtaks ebamõistlikult kaua aega. Võib-olla on sinu ammuseks unistuseks Tallinna vanalinna külastamine, Eesti rabades matkamine või spaa-kultuuri nautimine. Tallinna jõuluturg on üks Euroopa kaunimaid ja väärib kindlasti tutvumist. Jalutuskäigud vanalinnas viivad sind tagasi keskaegse hansalinna miljöösse, mida saad kogeda erinevatest kohviku- ja restorani akendest möödujaid silmitsedes või lõpmatuseni mööda vanalinna munakivisillutisi ekseldes ja unistades.

Koduremont tõstab meie elukvaliteeti. Ilus ja hoolitsetud, kõigi mugavustega kodu on meile kõigile vajalik, et tunda ennast oma koduses keskkonnas hästi. Küttesüsteemide renoveerimine, maja soojustamine või kanalisatsiooni ehitamine võivad igapäevaste kohustuste kõrval osutuda liiga suureks katsumuseks, kuid samas hädavajalikuks tegevuseks. Tõstes oma kodu kvaliteeti parandad ka enda igapäevaelu.

Millest alustada?

Laenu taotlemisel on oluline võrrelda põhjalikult erinevate pakkujate tingimusi. Tagatiseta väikelaene pakuvad mitmed pangad ja finantseerimisasutused ning nende tingimused nii lepingutasu, intresside kui tähtaja osas on väga erinevad. Oluline on enda jaoks teha sobivate pakkujate kiirlaenude võrdlus, et olla väga teadlik, millistel tingimustel te laenu võtate. Pea meeles, et igasugune laen on finantskohustus ja tuleb õigeaegselt tagasi maksta.