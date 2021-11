Playtech läks rohkem kui kolme miljardi euro eest Austraalia firma kätesse

(Sisuturundus)

Austraalia firma Aristocrat Leisure ostis tehnoloogiahiid Playtechi enamusosaluse. Omanikke vahetas ligi viiendik ettevõtte aktsiatest, tehingu väärtuseks 3,2 miljardit eurot. Müügiuudise ilmumisega tõusis ka Playtechi aktsia väärtus 50%, saavutades hinna 6,80 naela, mis on ühtlasi ka hind, mida Aristocrat Leisure ühe aktsia kohta nõus oli maksma. Tegemist ei ole esimese ostupakkumisega, Briti väljaanne Standard kirjutab, et austraallased käisid Playtechi ostuplaani välja juba aprillis, ning enne praegu läbi läinud tehingut pakuti müügivõimalust suisa kolmel korral. Omanikuvahetust mõjutab suuresti ka austraallaste püüd tungida USA turule peale sealsete hasartmänguregulatsioonide leevendamist.

Eesti töötajate jaoks jääb elu samaks

Ivo Lasn, Playtechi juht juba 2015. aastast, leiab, et omanikuvahetus ei muuda praegu tegutsevate kontorite töökorraldust, kuna ettevõte keskendub internetimängude väljatöötamisele, ja uus emafirma keskendub mänguautomaatidele. Uute omanike kaasamine toob endaga uued investeeringud ja võimaldab nii pooleliolevad projektid kui ka uued lahendused ilma probleemideta välja töötada. Samas ei muuda omanikuvahetus fakti, et ettevõte otsib oma ridadesse uusi töötajaid, ja tööd jaguks suisa kuuekümnele uuele huvilisele. Ettevõte on oma algusaastast 1999. aastal tõusnud tõsiseks hiiuks, ettevõte tegutseb kahekümne neljas riigis 7000 töötajaga, kellest Äriregistri infol 594 on palgal Eesti harus.

Playtech on paljudes kätes

Enamus Playtechi aktsiatest on väikeste mängijate käes, sealhulgas ka eestlaste. Oktoobri keskpaiga seisuga on 10 suurima aktsionäri käes ligi 36% aktsiatest, nendest omakorda suurima osanik on investeerimisfirma Setanta Asset Management Ltd., kes omab 8,71% Playtech PLC aktsiatest. Teised suuraktsionärid on samuti investeerimisettevõtted, ja ka pangad:

UBS AG (Private Banking) 4.85%

Schroder Investment Management Ltd. 3.33%

Aberdeen Asset Investments Ltd. 3.06%

Barclays Bank Plc (Private Banking) 2.84%

Dimensional Fund Advisors LP 2.84%

Boussard & Gavaudan Gestion SAS 2.72%

Fidelity Investments Canada ULC 2.63%

The Vanguard Group, Inc. 2.63%

T. Rowe Price International Ltd. 2.11%

Playtechi edu taga on lai tootepagas

Veidi enne aastatuhande vahetumist Tartus loodud Playtech tuli esimeste toodetega turule juba 2001. aastal, ja on nüüdseks suurim rahvusvaheline online-kasiinonduse mängude disainija ja tootja, kellelt tellivad tooteid rahvusvaheliselt tunnustatud ja usaldusväärsed hasartmänguettevõtted. Suurema tuntuse tagas 2004. aastal tööle läinud arvutipokkerivõrk iPoker, ja tänu selle edule sai Playtechist aktsiaselts. Kaks aastat hiljem siseneti bingokuningriiki, kuid suurele algusele pani kerge piduri peale USA-s 2006. aastal vastu võetud hasartmängude piiramise seadus, mistõttu Playtechi toodetud mänge ei saanud pikalt Ühendriikides mängida. See edulugu ei takistanud, ning kättesaadavuse suurendamiseks osteti mitmeid mänguarendajaid, mänguplatvormide väljatöötamise ettevõtteid, kui ka mobiilimängude platvormidele spetsialiseerunud ettevõtteid. Üks põnevamaid võimalusi rahamängude mängimiseks ilma kasiinotoodeteta on Playtechi ühe suurema ostu Finalto online-aktsiaärileht. Playtechi poolt välja ostetud ettevõtteid võib üles lugema jäädagi, ja Eestis alguse saanud superettevõttel tundub jaksu veel pikalt jätkuma.

Koroona-aastast hoolimata on plaanid suured

Alates aastast 2016 on Playtechi aastane käive olnud korralikus tõusujoones, kuid 2020. aastal langes ettevõtte käive eelneva aastaga võrreldes suisa veerandi - 1,44 miljardilt eurolt 1,08 miljardini. Samuti oli tegu esimese aastaga, kus sissetulekutega jäädi korralikult miinusesse - kolmesaja miljoni euro ulatuses. Kuid tundub, et uus omanik ei lase ennast sellest heidutada, sest nende kaasabil loodetakse tugevalt taassiseneda USA kasiinoturule, näiteks New Jersey sarnastes osariikides on lõdvendatud online-kasiinode ja spordikihlvedude reguleerimist. See annab Playtechile võimaluse luua uusi tooteid just USA turule mõeldud segmentides. Praegu on ettevõtte arendatud mänge võimalik Ühendriikides mängida New Jersey osariigis lehel Bet365. Eeldatavasti on järgmised osariigid, kes uue tulija vastu võivad võtta, Michigan ja Pennsylvania.

Online-lahendused saavad kokku mänguautomaatidega

Aristocratile on kindlasti kasulik oma hõlma alla võtta üks juhtivaid online-kasiinomängude tootjaid, kuna nad ise on suuresti keskendunud mängumasinate tootmisele. Nimelt on Aristocrat suisa suuruselt maailma teine slot-mängumasinate tootja, jäädes alla vaid ettevõttele International Game Technology. Ettevõte on mänguautomaatide turul figureerinud juba pikalt, nimelt juba 1950. aastate keskpaigas hakati masinaid koduturul müügiks pakkuma. Ettevõte kiratses varastel 2000. aastatel majanduskrahhi tõttu, kuid 2014. aastast alates on ettevõtte investeeringud neile korralikku kasu toonud. Lühikese ajaga osteti kokku ettevõte Video Game Technologies Põhja-Ameerika ärimahtude suurendamiseks, mobiilimängude tootja Plarium, kelle suurim hitt on MMO-tüüpi mobiilimäng Raid: Shadow Legends, ning veel üks mobiilimängude tootja Big Fish Games, keda eriliseks hitivabrikuks pidada ei saa, kuid kellel siiski on arvestatav tootepagas. Nüüd lisanduv Playtech toob Aristocrati ridadesse ka suure valiku pokkeri- ja bingomänge, ja ka spordiennustusi.

Samas lubab uus omanik üle vaadata Playtechi tegevuse ka Aasia riikide mänguturul. Kuna Aasia riikide kasiinoturg ei ole niimoodi reguleeritud, kui meil Eestis ja Soomes, saavad mängutootjad sealsetest piirangutest ümber nihverdada, pakkudes kas rahvusvahelisi online-kasiinomänge või müües oma mänge kohalike litsenseerimata vahendajate kaudu. Legaalselt hasartmängude mängimise jaoks peab Hiina Rahvavabariigi kodanik reisima kas Singapuri, Hong Kongi, või Macausse, kuna Hiinas ei ole online-kasiinondus lubatud, ning mistõttu jääb sealne turg Playtechile ja ka teistele sama valdkonna tegijatele praegu suletuks. Aristocrat soovib peale ettevõtte enamusosaluse saamist algatada suurema juurdluse, et välja selgitada, kas ka Playtechi mänge võib illegaalselt saadaval olla.

Kokkuvõtvalt on Playtechi enamusosaluse omandamisega võitnud mõlemad pooled, ning pole võimatu, et Austraalia kasiinoettevõte võib tulevikus omandada ka Eestis populaarse Coolbeti või kohaliku mobiilimängude firma Creative Mobile.