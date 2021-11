Üksikute südamete kaubandusfestival: homme algab Hiina e-poodide aasta üks suurim 11.11 soodusmüük

11. november ehk 11.11 ehk Vallaliste Päev Hiinas on muutunud aastatega lisaks üksikute pühale ka väga suureks kaubandusfestivaliks, kus mitmed Hiina e-poed, aga ka muud maailma e-ärid pakuvad suurt allahindlust. See on just paras päev kaugelt teiselt poolt maailma omale mõne soodsa kingituse tellimiseks, sest see võib veel enne jõule kohale jõuda.

Praegusel logistikas keerulisel ajal ja pikaleveninud kohaletoimetamise aegadega ei saa aga muidugi enam tagada, et ka Hiinast Eestisse kaup enne jõule ilusti kohale jõuab, kuid kindluse mõttes tasub siis valida Euroopa ladusid. Arvutimaailm on proovinud: Tšehhist ja Poolast näiteks on jõudnud praegu asjad ilusti vähem kui nädalaga kohale, lisaks puuduvad tolliformaalsused ja postkontori asemel jõuab saadetis lähimasse pakiautomaati. Igati mugav ja kiire.

Vaatasime pisut ringi suuremates Hiina e-poodides ja siin on väike väljavõte, milliseid tooteid üsna hea hinnaga saab.

Tähelepanu - tootelingid võivad sisaldada nn Affiliate koode, mis ostja jaoks hinda kuidagi ei muuda, küll aga teenib Arvutimaailm nende linkide kaudu väikese komisjonitasu, mis toetab Arvutimaailma väljaandmist.

14 miljonit sooduspakkumist!

Alibaba Group on sel aastal asja võtnud jälle ette suuremalt, kui varem. Kokku on pakkumistes 290 tuhat brändi ja 14 miljonit soodustust. Grupi hulka kuulub ka meil tuntud e-pood Aliexpress. Nende 11.11 sooduspakkumised leiab siit lingilt.

Kampaania algab meie jaoks mitte südaööst, vaid hommikul, tööpäeva alguses ( 00:00:00 11. novembril 2021 PST ajavööndis). Osa soodukaid hakkasid kehtima juba oktoobris ning jätkuvad ka hiljem novembri jooksul. Siiski lubab Aliexpress kõige röögatumaid allahindlusi 11. novembri hommikust alates järgneva 48 tunni jooksul.

Esimest korda on eraldi kampaaniates välja toodud veel madala energiatarbega ja väiksema keskkonnajäljega tooted.

Mida Aliexpressist leida? Näiteks selliseid pakkumisi.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Smart E (207,56 eurot ehk -64% täishinnast) on Xiaomi kampaaniahind uhiuuele elektritõkekale, millega saab sõita 30 km ja tippkiirus kuni 25 km/h. Kupongidega saab hiljem kampaania jätkudes seda tõukekat 376 euro eest, mis on endiselt täishinnast paarsada eurot soodsam.

Xiaomi Amazfit GTR 47mm nutikell (52,11 eurot) on hea ja soodne nutikell-aktiivsusmonitor, millel klassikaline ümmargune sihverplaat, värviekraan, hulk spordijälgimis-funktsioone ja mobiiliäppidest saab teavitusi. Aku kestab 24 päeva, GPS-iga 40 tundi. Kui tellid kauba Poola laost, on see juba nädalaga Eestis.'

mifa A90 Bluetooth kõlar (77,38 eurot ehk -40%) on võimas 60-vatine kaasaskantav boombox, millel rihm õlale viskamiseks ja RGB värviefektid.

Ortur Laser Master Pro S2 CNC lõikur-lasergraveerija (359,19-448 eurot) on tuntud lasergraveerijate- ja kodukäsitööks kasutatavate lihtsate CNC pinkide tootja uus soodne mudel, millega saab õhemaid materjale laseriga lõigata või pindadele graveerida. Kaup tuleb küll Hiinast, kuid peaks detsembri alguseks Eestis olema. Käibemaksu ei lisandu, kuid lisanduda võib tollimaks.

Banggood - tasuta kohale nädala jooksul

Teine suur Hiina e-pood Banggood pakub 11.11 puhul väga paljudelt toodetelt soodustust nii hinna, tasuta kohaletoomise kui kiire transpordiga.

Nende 11.11 kampaanialehe leiab siit.

Tõsisemad sooduspakkumised ilmuvad lehele kampaania alguseks, kuid üht-teist on praegugi üleval. Nutitelefonid on seal praegu pigem sama hinnaga, kui Eestis.

Muud kampaanialehed

Rohkem riietele suunatud Shein on samuti oma kampaanialehe üles pannud. Selle leiab siit. Lubaduste järgi on mõned hinnad kuni 80% all. Kui tahad riideid, millega keegi tänaval vastu ei jalutaks, siis Sheinist leiab kindlasti midagi originaalset.

Tehnoloogiakaupade e-pood DHGate.com pakub samuti 11.11 puhul kampaaniakirjelduste järgi mega-allahindlusi, kampaanialehele saab siit. Soodsalt leiab nii nutitelefone kui telefonide ja arvutite lisatarvikuid, kuid hullumeelselt madalale pole (veel) pakkumised langenud.

Geekbuying on veel üks hea koht igasuguste tehnoloogiavidinate ostmiseks. Nende 11.11 kampaanialehekülg asub siin. Euroopa ladudest postitatakse hea hinnaga näiteks 3D printereid, varstolmuimejaid, robottolmuimejaid, nutitelefone.

Kokkuvõttes 11.11 hindu vaadates tuleb aga tõdeda, et sel sügishooajal, kui paljudele hindadele lisandub nüüd Euroopa Liidus ka käibemaks, polegi Hiinast tellimine enam kuigi palju soodsam. Tuleb hoolega jälgida, kas näiteks samal tootel Eesti e-poodides pole ligilähedaselt sama hind. Hinnavaatlus on hea koht nende hinnaerinevuste võrdlemiseks.

Seega - osta targalt ja ära niisama hakka tellima teiselt poolt maakera vaid mõne euro kokkuhoiuks, kui saab ka lihtsamalt. Aga kui tõesti mõnda põnevamat vidinat Eestist ei leia, siis jõuab enne jõule ka kaugemalt veel kohale.