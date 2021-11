Maailma suurim tehnoloogiamess CES kuulutas välja 2022. aasta ürituse täpsema kava ja esinejad

Sel aastal maailma suurimaks digitaalseks ürituseks saanud CES (Consumer Electronics Show) toimub 2022. aasta alguses taas füüsiliselt kohapeal (online ülekanded on muidugi samuti) ja kuulutas eile välja täpsema ajakava koos eksponentide ja esinejatega. Avaldati ka esimesed innovatsiooniauhinna võitjad, kelle täielik nimekiri tuleb esitlusele messil 3. jaanuaril.

Suurürituse korraldajaks on Consumer Technology Association (CTA). Nii-öelda hooaja avaüritus toimus 10. novembril New Yorgis ja seal kuulutati välja ka peaesineja ehk Keynote: Samsungi tegevjuht Jong-Hee (JH) Han.

Igal aastal on CES-il ka spetsiaalne meediapäev (seekord 3.-4. jaanuar), kui osalejad esitlevad oma uudistooteid ja teevad esmaesitlusi. Sel aastal on maailmale midagi täiesti uut näidata näiteks sellistel tuntud tehnoloogiafirmadel (vt ajakava): Bosch, Canon, Continental AG, Hisense, Hyundai, Intel, John Deere, LG Electronics, OMRON Healthcare, Panasonic, Qualcomm, Sony. Välja kuulutati ka esimesed innovatsiooniauhindade võitjad (CES 2022 Innovation Awards Honorees), kelle seast leiab ka näiteks Samsungi Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition volditava nutitelefoni, TCL-i X9 8K OD Zero Mini-LED TV (X295 PRO) nutiteleri ja Inteli Thunderbolt 4 universaalse ühendustehnoloogia.

Füüsiline üritus toimub Las Vegases kohapeal 5.-8 jaanuarini ja neil päevadel oodatakse kümneid tuhandeid külalisi, kui mitte inimesi tänavalt. Osalevad valdkonna spetsialistid, meedia ning eksponendid ja nende kutsutud külalised. Sisse pääsevad ainult vaktsineeritud. Kantakse maske, toolid asuvad saalides hõredalt.