Kuidas Fiverris tegija ja tellija kokku saavad?

(Sisuturundus)

Majandus toimib lihtsalt: keegi oskab midagi, mida teistel vaja ja pakub seda mõistliku tasu eest. Keegi aga tahab mingit oskust, mida ise ei oska ja on valmis enda oskustega teenitud väärtust selle eest ära andma. Kõik toimibki majanduses sel põhimõttel ja täpselt samamoodi toimib ka Fiverr - teenuste vahendussait, kust leiab kõikvõimalikke teenusepakkujaid ja teenuseid hobitegijatest proffideni.

Fiverr on maailma suurim veebis pakutavate teenuste turg, millega saab igaüks muuta oma äri paremaks, hoida kokku eelarves ja leida sobiva lahenduse mõne hiireklõpsuga. Fiverrist leiab näiteks digitaalseid teenuseid, loomingulisi teenuseid, nii amatööride kui täiesti professionaalsete tipptegijate pakkumisi.

Praegu on Fiverris pakkumisel enam kui kolm miljonit teenust. Populaarseimad teenused on näiteks IT-abi, helitoimetaja, graafilise disaini teenused, videotöötlus, tekstide kirjutamine ja tõlkimine, ärikonsultatsioonid, veebiarendus. Fiverris on üle 150 alamkategooria, kust leiab päris palju ka IT ja veebiarendusega seotud teemasid.

Fiverri sihtrühmaks on praktiliselt kõik inimesed, kes vajavad mingit teenust ja tegelikult saavad seal pakkuda oma teenuseid samuti praktiliselt kõik inimesed, sest igaühel on ju mingi oskus või ta teeb mingit tööd, mida teised vajavad.

Mõned head näited

Mõnikord on üsna keeruline on leida veebiarendajaid, kes teeksid kiiresti ja soodsalt valmis mõne lihtsama Wordpressi lehe. Muidugi saab seda ka ise teha, aga asjatundja aitab aega kokku hoida ja vigu vältida.

Veebiarenduse kategoorias võib panna otsingufiltriks Wordpress ja arendajaid leidub kümneid. Üks populaarseimatest on näiteks 45 dollari eest ühe päevaga veebilehe tegemine Wordpressis.

SEO kategoorias on populaarseim näiteks 23 dollari eest kodulehe SEO parandamine ja tõstmine Google´i otsingus.

Või soovid hoopis eestikeelset sisu blogisse või tootetutvustusi? Tekstiloome kategoorias (artiklid ja blogid) on täiesti võimalik seada ka filter eesti keelele ning 45 inimest on valmis sulle eesti keeles sisu tootma. Hinnad algavad 18 dollarist 300-sõnalise SEO-ga arvestava artikli eest. Tähtajaks on paar päeva.

Tahad ka ise midagi pakkuda? Needsamad teemad kehtivad samuti, vali sobiv välja, mida oskad ja hakka teenust pakkuma. Saad luua ka erineva hinnatasemega paketid. Ei oska SEO-d, Programmeerimist ega disaini? Pole viga, võid olla ju ka lihtsalt Life Coach, kui tead, kuidas edukalt elada.

Seega - kui oskad ise midagi põnevat teha, paku välja ja pisikesed tööotsad on Fiverri keskkonnas alati kindlustatud. Kui aga tahad midagi soodsa hinnaga ja üsna kohe tellida, siis küsi - keegi teeb selle ära.