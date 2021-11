Tasuta virtuaalkonverents tutvustab tehisintellekti kasutamise parimaid praktikaid

Sel kolmapäeval, 24. novembril korraldab Baltikumis tegutsev IT-ettevõte Crayon tasuta virtuaalkonverentsi tehisintellekti ehk AI tehnoloogiate parimate kasutusvõimaluste tutvustamiseks ja praktiliste kogemuslugude jagamiseks.

Norra tarkvarafirma Crayon tegevjuhi Melissa Muhollandi sõnul on tehisintellekti (AI) arendamine teinud revolutsiooni eri valdkondades, kuid võitleb sellegipoolest endiselt paljude müütidega. "Inimesed kujutavad endiselt ette, et tehisintellekt on mingi tegur kauges tulevikus, mis ei mõjuta praegust igapäevaelu. Aga ei tasu unustada, et tehisintellekti ajalugu ulatub tegelikult juba aastakümnete taha,” märgib Mulholland. “Tehisintellekt pole täna ainult osa võimsatest superarvutitest, mis koguvad andmeid, vaid osa igapäevastest asjadest meie ümber – olgu nendeks valvekaamerad, autod või meditsiinisüsteemid, mis infot koguvad.”

Ühe peamise valdkonnana, mida ootavad peagi suured muutused eeskätt just tehisintellekti tõttu, on ekspertide sõnul arvutinägemine. "Nägemine on inimesele väga oluline meel ja seetõttu on arvutinägemine tänapäeva teaduse üks olulisemaid uurimis- ja arendusvaldkondi,” selgitab Crayoni arvutinägemise valdkonna ekspert Saeed Yahyanejad, kes tutvustab teemat põhjalikumalt homme tasuta toimuval virtuaalkonverentsil.

“Arvutinägemine võimaldab kasutada digitaalseid pilte või videoid väärtusliku teabe ammutamiseks ja just seetõttu on valdkonnas oodata suuri edusamme. Nii näiteks on võimalik tänu arvutinägemismehhanismide integreerimisele kontrollida toimunud õnnetusjuhtumeid, tuvastada kaasaegsete seiresüsteemide abil töö- ja meelelahutuskohtades ohutusnõuete täitmist või teavitada hädaabi olukorrast, kus inimesi ohustavad võimalikud riskid ning nad vajavad abi,” tõi Yahyanejad näiteid.

Andmemahud, mis on vajalikud eelpool kirjeldatud näidete andmestiku töötlemiseks ja soovitud info tuvastamiseks, on tänapäeval tavainimese võimekuse jaoks selgelt liiga mahukad ning just see muudab spetsialistide sõnul AI rolli üha olulisemaks.

Baltimaades Crayonit juhiva Tomas Ruzgyse sõnul ootab tehisintellekti helge tulevik eeskätt just uute avanevate ärivõimaluste tõttu. "AI on sillutanud teed intelligentsele jälgimisele, kiiremale tagasisidele ja parematele ärivõimalustele. Kui praegu on tehisintellekt kasutusel peamiselt selgete ja oodatud tulemustega ülesannete puhul, siis tulevikus võib see muutuda ning tehisintellekt kujuneda piisavalt keerukaks, et kasutada seda mitte ainult mehaaniliste, vaid ka loominguliste väljakutsete lahendamiseks” kirjeldas Ruzgys.

Tehisintellekti laiema rakendamise võimaluste tutvustamiseks korraldab tehisintellektile, masinõppele, pilve- ja tarkvaralahendustele keskenduv rahusvaheline IT-ettevõte Crayon homme tasuta virtuaalkonverentsi “CEE AI”. Ürituse jooksul tutvustavad eksperdid tehisintellekti kasutusvõimalusi erinevate valdkondade praktikate näitel ning osalemiseks saab liituda siin: https://www.crayon.com/campaign/CEE-AI-Forum/.