Sokke ei söö: uus nutikas tolmuimeja oskab vältida väiksemaid takistusi

Samsung tõi müügile robottolmuimeja, mis lahendab seni paljude robottolmuimejate suurima probleemi – juhtmetesse takerdumise ja vedelema jäänud sokkidesse kinni jäämise.

Nutikas Samsung Jet Bot AI+ kasutab esikaamerat ning 3D sensorit koostöös tehisintellektiga protsessoriga, et tuvastada enda teele jäävaid väiksemaid objekte. Suuremate takistustega saavad kõik robottolmuimejad juba niigi hakkama.

Tolmuimeja klassifitseerib objektid ning hoiab näiteks õrnadest esemetest üldse eemale.

„See on esimene robottolmuimeja, millele on paigaldatud tehisintellekti protsessor ning see tuvastab ka näiteks maas olevad klaasid või lillevaasid ning tolmuimeja oskab nendest objektidest eemale hoida,“ selgitas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

„Tema teele võib panna isegi näiteks veega täis klaasi ja Jet Bot AI+ oskab sedagi vältida. Paljudele robottolmuimejate omanikele on aga ilmselt seni suurimat meelehärmi valmistanud näiteks maha vedelema jäänud väikesed esemed, näiteks sokid. Tolmuimeja sõidab neile otsa ja need jäävad sissevõtuava külge kinni. Jet Bot AI+ suudab aga sellised esemed tuvastada ja neid vältida,“ lausus Pennar.

Kuna Samsungi robottolmuimeja näeb ära esemed, mis on vähemalt ühe sentimeetri kõrgused, siis ei ole enam ka muret koduloomade omanikel. „Ilmselt on paljudele tuttavad juhtumid, kus kass või koer on tuppa „õnnetuse“ teinud ja päeval tegutsenud robottolmuimeja on kõik selle mööda elamist laiali vedanud. Jet Bot AI+ aitab selliseid olukordi vältida,“ märkis Pennar. „Tark tuvastussüsteem võimaldab robotile anda alati ka spetsiifilisemaid käske. Näiteks, et ta puhastaks eelkõige just köögilaua ümbrust.“

Lisaks nutikusele on uuel robottolmuimejal ka omajagu võimsust ning aku võimaldab tegutseda kuni 90 minutit.

Samsungi Jet Bot seeria robottolmuimejatele kohaselt on sellel viiekihiline filtrisüsteem, mis suudab kinni püüda ligi 100% peenest tolmust.