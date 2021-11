Must Reede: head diilid, mida leiab lähitundidel Aliexpressist

(Sisuturundus)

Jälle on käes aasta üks suurimaid ostupidusid Black Friday ehk Must Reede ja sel puhul on taas Aliexpressis terve hulk sooduspakkumisi, mida on nii palju, et esialgu ei pruugi kohe oma soove ja soovitud hinnapakkumisi kokku viia. Siin on väike juhend, kust mida leiab.

Kõik ühes kohas

Ametlikud sooduspakkumised ja soovitused leiad siit.

Kupongiga veel odavamalt

Sisse logides leiad oma kasutamata kupongid siit. Need on tavaliselt koodid, mida koodilahtrisse sisestades saad veel täiendavalt hinnasoodustust.

Mille saab kiirelt kätte veel enne jõule?

Kui tavaliselt kipuvad tarneraskuste tõttu praegu ostetud kaubad juba kohalejõudmise aegadega järgmisse aastasse minema, siis on üks koht (või kohad), kust jõuavad ka jõulukingid veel õigeks ajaks kohale. Need on Aliexpressi kohalikud Euroopa laod. Meile sobivad kõige paremini näiteks Tšehhi, Poola ja Saksamaa. Sealt võib mõnikord kaup saabuda sama kiiresti, kui mõnest Eesti e-poest, aga tavaliselt siiski näiteks nädala jooksul.

Vaata pakkumisi siit: Black Friday OnSale Fast Shipping.

Mõned huvitavad leiud

Valisime välja mõned huvitavad tooted, mida on Mustal Reedel hea osta.

Tööriistakomplekt tõsisele tegijale saabub 7 päevaga. Selleks tuleb valida Euroopa ladu - näiteks Poola. DEKO Hand Toolsi puutöö kohvris on kõik vajalikud tööriistad puiduga tegelemiseks. Valida on seitsme erineva komplekti vahel ja hind on Mustal Reedel oluliselt soodsam, kui muidu.

Nutikell Amazfit GTR 47mm on samuti Poola laos olemas ja jõuab Eestisse 3. detsembriks. Kell peab ühe laadimisega vastu mitu nädalat, sisaldab tervise jälgimiseks ohtralt vajalikke funktsioone ning aitab ka träkkida paljusid erinevaid spordialasid. 47 mm ümmarguse sihverplaadiga ekraanile saab valida väga paljude erinevate ekraanipiltide seast sobivad näidikud. Hind on praegu langenud alla 90 euro.

Lefant Robot robottolmuimeja maksab alla saja euro. Mugavuse eest ei pea maksma liiga palju, soodne robottolmuimeja allub häälkäsklustele ja on mobiiliäpiga juhitav. Vajadusel saad määrata kellaajad, millal masin segamatult toimetada saab. Tolmumahuti maht on 500 ml, tööaeg ühe laadimisega 90 minutit. Äpi ja virtuaalsete assistentidega ühendub tolmuimeja üle WiFi.

mifa A10+ Bluetooth-kõlar saabub samuti kiiresti Poolast ja on hetkel lausa -65% soodustusega. Stereokõlar on täiesti veekindel ja võimsusega 20 W, aku tööaeg 24 tundi ning laadimisaeg 2 tundi.

KERUI 1080P Tuya Smart Mini Wifi IP kaamera maksab praegu kõigest 6,40 eurot (-85%) ja on ühendatav targa koduga (Tuya, Smart Life). Näiteks saab liikumise peale käivitada erinevaid tulesid või anda häiret. Saab kasutada ka beebimonitorina üle mobiiliäpi. Seda küll pole Euroopa ladudes saadaval, aga Eestisse peaks jõudma veel sel aastal - 24. detsembril.

CNC 3018 Pro 10W/15W Mini CNC lasergraveerija tuleb kas mehaanilise töötleja või laseriga, ise saab valida. Samuti on valikus offline kontroller, millega saab arvutist sõltumatult graveerija töö käivitada ja masin teeb selle iseseisvalt lõpuni. Lõigata saab erinevaid puitmaterjale, MDF-i, plastikut jm. Hinnad algavad 98 eurost, hinnasoodustus on -42%