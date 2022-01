Canoni esimene tõeline hübriidkaamera EOS R5C - uus ajastu EOS Cinema seerias

Äsja kuulutati välja Canon EOS R5C, mis on tõeline hübriidkaamera, mis kombineerib endas nii professionaalse videokaamera kui fotokaamera olulisemad omadused, olles sh Canoni esimene 8K Cinema EOS seeria mudel.

Tegu on täiskaaderkaameraga, mis põhineb populaarsel R5 fotokaameral, mis sai mõnevõrra negatiivset tagasisidet oma limiteeritud videovõimekuse tõttu.

EOS RF bajonetiga videokaamerad on igati loogiline käik, kuna Canon liigub aina agressiivsemalt hübriidimaastikule. RF objektiividega videokaameraid on enne R5C välja kuulutamist vaid üks C70, mis ei ole suuteline fotosid tegema ning on mõnevõrra väiksema Super35 sensoriga.

EOS R5 C on oma olemuselt väga R5 sarnane, omades sama 45 MP sensorit, Digic X protsessorit ning on võimeline pildistama elektroonilise katikuga kuni 20 kaadrit sekundis.

Peamine erinevus R5-st on silmnähtav ehk pea 2,5 cm lisandunud paksust ventilaatori näol. Tänu sellele on kaamera võimeline salvestama muretult tunde 8K kvaliteediga videot. Välise toitega isegi 60 kaadrit sekundis.

EOS R5C sai ka Canoni RAW light salvestusvõimekuse, mis võimaldab suurt 12-bitilist dünaamilist ulatust ning värvidünaamikat mõistlikuma failimahuga.

Kaamera on saadaval alates märtsist hinnaga 5399€ (EOS R5 ca 4500€)

EOS R5 C silmapaistvaimad omadused

Täiskaader Sensor

8K30fps 12bit Raw salvestusvõimekus

8K60fps - välise toitega

45MP fotod kuni 20 kaadrit sekundis

Täpne silma, pea, objekti autofookus, mis videos tänu Canoni Dual Pixel autodookusega videos sujuv.

Professionaalidele suunatud salvestusformaadid, nagu DCI ja RAW light formaadid.

Aktiivne jahutus, pikkadeks salvestusteks.

ajakoodi terminal

Uuendatud välgujalg, mis võimaldab mitmeid lisasid.

Uuenduse saab märtsis ka C70 kaamera, lisades RAW light salvestusvõimekuse ning täiendava objektiivide toe 0,71x EF adapterile.



Kogu inglisekeelse pressiteate leiad Canon Euroopa lehelt:

https://www.canon-europe.com/press-centre/press-releases/2022/01/introducing-canons-first-full-frame-8k-cinema-eos-camera/