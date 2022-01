Printeripaberid: millele trükkida fotosid, millele ärigraafikuid ja millele oma lõputöö?

Väljatrükiks on vaja head printerit, õiget tinti või toonerit ning muidugi peab kõik see olema korralikul paberil, mis ideaalis just selle töö jaoks mõeldud, mida välja printida tahetakse. Üks paber, mis sobib kõige jaoks, ei ole tegelikult peale mustvalgete dokumentide trükkimise ideaalne muudeks töödeks, nagu fotode, graafikute või värviliste brošüüride jaoks. Siin on kompaktne ülevaade, mismoodi õiget paberit iga tegevuse jaoks leida.

Paberi põhiomadused - suurus, karedus, kaal...

Suuruse osas pole kontoritöödes kahtlust - üks A4 pakk peab alati olemas olema. Kõigil dokumentidel on standardmõõduks A4. Mõnikord on vaikimisi printeri seadetes jäänud peale mõne dokumendi väljatrükkimisel USA formaadis Letter, mis tuleks ära muuta - vaikimisi on meie kontorimaailmas suuruseks ikkagi A4 või 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tolli).

Kaal on paberil üsna oluline omadus, sest just selle järgi saab teada lehe paksuse. Mida raskem on paber, seda paksem see on. Kaalu mõõdetakse grammides ruutmeetri kohta (g/m2). Tavaline kontoripaber on enamasti 80 g/m2, aga kui kaal on suurem, siis on tegemist juba dokumendipaberist paksema materjaliga.

Printerites, mis pole just mõeldud spetsiaalselt paksule kartongile printimiseks, saab kasutada tavaliselt kuni 160 g/m2 paberit (või ka nt 250 g/m2 fotopaberit). Printeri juhendist on hea see üle kontrollida, sest liiga paks paber või papp võib kahjustada paberi ettesöötu ning printeripea võib siis kraapida vastu prinditavat pinda, määrides kujutise laiali. Samuti võib karereda (madala pinnasiledusega) ja tolmuse paberi kasutamine lühendada printeri eluiga või tõsta hoolduskulusid: paberivõturullid saavad tolmuseks ning kuluvad kiiremini ja printeril tekib probleeme paberi kättesaamisega.

Paberi pinnaomadusteks on tavaliselt kas matt, poolmatt või läikiv. Kontoripaberil enamasti on pind matt, kui pole spetsiaalselt märgitud, et näiteks brošüüride või esitlusmaterjalide jaoks on paber kriitja läikiva kattega. Läikivate paberite puhul tuleb kindlasti jälgida, kas need on mõeldud tindi- või laserprinterile, sest nende pind on vastavalt töödeldud.

Laserprinteri- ja koopiapaberi vahel on samuti erinevus, kuigi kasutada saab mõlemat paberit nii koopiamasinas kui laserprinteris. Laseprinteri paberi kaal on veidi suurem ja pind siledam, mis tagab laserprinteril printides parema kvaliteedi. Laserseadme paber tekitab ka vähem tolmu ja säästab seega ettesöödu rullikuid.

Tindiprinteri paber imab paremini

Kui laserprinteri paberi pind on tavaliselt selline, et tooner paremini nakkuks, siis tindiprinteri fotopaberid on poorsed, et paremini tinti imada. Mida rohkem suudab tindipaber tinti hoida ja ka iga tinditilka natuke hajutada, seda paremini tuleb välja fototrükk, millega ongi head just ühtlasemad üleminekud ja tumedamad pinnad. Fotopaberit iseloomustab ka D-maxi väärtus, mis on oluline just kvaliteetsete fotode printimisel: mida suurem on D-max ehk musta esitamise võime (sügavam must), seda parem fotode jaoks. Parema D-maxiga paberid on enamasti poolmatid (Semi-gloss).

HP printeripaberid jagunevad põhimõtteliselt kolmeks:

HP Photo kvaliteetsete fotode väljatrükiks

kvaliteetsete fotode väljatrükiks HP Business brošüüride ja turundusmaterjalide väljatrükiks

brošüüride ja turundusmaterjalide väljatrükiks HP Everyday igapäevaseks kontoritööks, mustvalgete ja värviliste dokumentide väljaprintimiseks

Tavapaberil (nn koopiapaber) on laserprinteriga prinditud foto parema kvaliteediga. Tindiprinteriga saab aga laserprinterist tunduvalt parema kvaliteedi, kasutades spetsiaalseid foto- või eripabereid ning tindiprinteri jaoks on ka foto- ja eripaberite valik laiem. Seega on tindiprinteri kasutusvõimalused samuti palju laiemad.

HP Bright White Inkjet Paper pakub hea kontrastiga värve ja teksti ning sobib tindiprinterile. Läbipaistvus on piisavalt väike, et saab trükkida värvilist materjali ka kahele poole.

HP Photo Paper , HP Premium Photo Paper ja HP Premium Plus Photo Paper on kõik kvaliteetsed fotopaberid tindiprinterile, mis pakuvad parimat kvaliteeti just fotode väljaprintimisel. Valikus on nii läikiv kui matt kate, vajalikuks omaduseks on ka väga kiire kuivamine. Pind on vastupidav sõrmejälgedele ja mustusele, samuti sobib neile trükkida ka ilma valgete äärteta servast servani fotosid.

HP Inkjet T-Shirt Transfer Iron-On on aga hea võimalus kanda väljatrükk T-särgile. Tegemist on siirdetrüki paberiga, millelt saab triikrauaga pildi kangale kanda peale väljatrükki.

HP Premium High-Gloss Transparency Film and HP Premium Plus Inkjet Transparency Film on läbipaistvad materjalid, mille pinnatöötlus lubab printida sellele värvilisi kujutisi. Kui keegi veel kasutab läbipaistvaid läbivalgustava projektori kilesid esitlusteks, siis see võimalus on endiselt olemas. Muidugi saab neid kasutada ka reklaamtahvlites.

HP Everyday Photo Paper , Semi-Gloss või Matt sobib hästi kahepoolseks trükiks, sest on kaetud poolläikiva või mati kattega mõlemalt poolt nii fotode kui graafikute ja jooniste printimiseks. See paber sobib ka trükiste, näiteks kooli lõputöö kaanematerjaliks, brošüüride ja kalendrite aluspaberiks jm.

HP Premium Inkjet Paper on küll dokumendipaber, kuid tihedama ja siledama pinnakattega sobib eriti esinduslike dokumentide väljaprindiks.

HP Professional Brochure & Flyer on nii mati kui läikiva pinnaga ning on samuti mõeldud kahepoolsete materjalide, näiteks brošüüride või flaierite jaoks. Kui nende väljatrükkide tiraaž jääb väiksemaks, kui trükikoja jaoks mõistlik, saab selle paberiga ise kvaliteetseid turundusmaterjale välja printida. Kvaliteet on fotodele lähedane ja ka keerulisemad graafikud jäävad selgete joontega.

Tavapaber (Everyday paper) kaaluga 60 kuni 135 g/m2 on igapäevasteks printimisteks ja vastavalt kaalule saab endale leida sobiva paksusega paberi. Keskmine kontoripaber on kaaluga 80 grammi, laseprinteri paber ka 90 grammi, brošüüripaberid raskemad.

Kui kaua printeripaberil pilt kestab?

Enam kui 20 aastat tagasi värviliselt välja trükitud fotod ja dokumendid kipuvad praeguseks olema juba üsna luitunud välimusega, kuna siis ei kasutatud veel UV- ja ilmastikukindlaid värve. Tänapäeva väljatrükid peaksid kestma siiski aastakümneid, kui pole just otseses päikesevalguses. Valida saab ka kauem kestvaid pabereid ja pigmendipõhiseid tinte.

Fotopaberid kestavad enamasti vähemalt aastakümneid, kuid on olemas ka eriti kauakestvaid, mille elueaks on märgitud 75-100 aastat. Kui tahad säilitada oma perekonnapilte, mis on eriti haruldased ka tulevastele põlvedele fotoalbumis näitamiseks, siis maksab teha need väljatrükid just sellisele (nt HP Advanced Glossy) fotopaberile.

