Sobivaim autorent Tallinnas – kuidas leida?

(Sisuturundus)

Üheks levinumaks auto asendusmooduseks Tallinnas ning teistes Eesti suurlinnades on autorendi kasutamine. Kui oma isiklik sõiduauto peaks sattuma teadmatu ajaks remonti või kellegi teise kasutada, saab selle lihtsalt asendada rendiauto või mõne muu, näiteks ühistranspordi kasutamisega. Ühistranspordiks peetakse nii rongi, trammi, bussi, lennuki või jalgratta kasutamist. Isegi taksoteenus kuulub ühistranspordi alla. Siiski, kuna eestlased eelistavad oma privaatsust ning soovivad olla iseseisvad, valivad eestlased ning tallinnlased siiski autorendi võimaluse.

Kuidas leiab Tallinnas parima autorendi teenuse pakkuja ning mida tuleb arvestada parima valiku tegemiseks?

Kindlasti leiab tänapäeval piisavalt infot veebist erinevate teenuste pakkujate kohta. Kasutades oma lemmik otsingumootorit piisab vaid mõnest märksõnast nagu ‘autorent’, ‘autorent Tallinnas’ ning maagiliselt ilmub tulemustesse erinevaid firmasid ning tütarfirmasid, kes rendivad välja enda haruldasi ning tavalisi kommertssõidukeid igale soovijale. Siiski kehtivad siin kindlad reeglid, mida tuleb autorentimisel jälgida.

Tavalised otsingumeetodid:

a) Google

b) Facebook

c) Instagram

d) Bolt

e) Reklaam ajalehes ning -kirjas

f) suust-suhu soovitused

Google annab esimesel lehel enim kasutavad ettevõtted, mille linkidel klikitakse pidevalt. Populaarsust saab siiski enim hinnata sotsiaalmeedia kanaleid kasutades. Mida enim on jälgijaid, seda enam on ettevõte klientide heakskiidu pälvinud. Kasutajad armastavad jätta eriti negatiivset tagasisidet, niiet kommentaaride lugemine postituse all aitab kaasa ettevõtte hindamisel.

Facebook võimaldab teha oma ettevõttele ning pakkumistele suuri kampaaniaid. Kuna reklaamid ilmuvad ka veebilehtedel, mis ei ole otseselt autorendiga seotud, leiab igapäev vähemalt ühe ettevõtte, mis reklaamib autorenti Tallinnas. Instagram on üks imeline platform, mille abil saab jagada eriti pilte. Auto valikul saab teha endal sobiva valiku juba ka auto välimuse järgi, ning mida atraktiivsemaid fotosid jagatakse, seda suurem on tõenäosus, et klikkimine veebilehel on garanteeritud.

Meediaväljaanded

Ajalehe väljaanded teevad aastaid autoteemalisi postitusi ning pea iga aasta koostatakse nimekiri kõige parematest teenusepakkujatest Eestis. Kuna tarbja nõuab informatsiooni kõikides valdkondades, siis leiab nii Delfi, Ärileht kui muu väljaandesüsteemidest artikleid parimatest autorendipakkujatest Tallinnas. Tavaliselt koosnevad top nimekirjad ühtedest ja samadest firmadest ning seda tänu väga heale põhjusele- ikka ja jälle on samad ettevõtted tõestanud, et just nemad kuuluvad eliiti.

Turismisektor

Kuna reisja soovib liikuda oma sihtkohas edasi mugavalt ning odavalt, reklaamitakse populaarsetel turismi veebilehtedel nii majutuse kui ka transpordiga seotud postitusi. usaldusväärsed ettevõtted loovad riigist kui parima kogemusepagasiga sihtriigi ning tänu uurimustöödele, mida kirjanikud on oma artikli koostamiseks teinud, leiab ka tavakasutaja ning riigi resident head pakkumised tänu turismiga seotud ettepanekutele.

Mida tuleks vältida on, autorendi kasutamine firmades mis paiknevad võimalikult lähedal sadamatele ning lennujaamadele. Kuna turismivoog ning turistide liikumine on massiivne, toimub rendifirmade vahel konkurents. konkurents peaks töötama tavaliselt kliendi hüvanguks kuid tihtipeale toimub see siiski sellistel aladel turisti kahjuks. Kuna sõidukite arv on piiratud, hinnatakse oma hinnakiri üles ning võib väga lihtsalt tekkida olukord, kus teisest ettevõttes on võimalik rentida auto mitu korda odavamalt.

Väike ettevõtted pakuvad parimat diili

Kuna väike ettevõtted soovivad konkureerida suur firmade hulgas, langetavad nemad tavaliselt oma rendihindasid esimestena. Suured ettevõtted nagu Bolt, Pelgulinna autorent ning muud firmad loovad oma hinnakirja turu-uuringu järgi ning sellest tekib peaaegu täielikult fikseeritud hinnakiri kogu aastaks. Väike ettevõte langetab rendihindasid tihedamini ning on ka oma rendihinna poolest paindlikum. Eraldi tehtud diilid langevad pigem pikemaajalise rendi jaoks, kus tasuda tuleb kvartalis korra või isegi iga 6 kuu tagant.

Pikaajaline autorent on odavam kui lühiajaline

Kõik rendiga seotud kulud ning tegevused võivad muutuda küllaltki kalliks hetkel, kui ebavajalikkus kaalub üle vajalikkuse. Kuna rendifirmad soovivad pakkuda oma klientidele parimat teenust ning seda pikema aja vältel, pakutakse pikema rendiperioodi jaoks allahindlusi ning kampaaniahindasid.

Buss, maastur või sedaan?

Rendifirma valimise ajal tuleb kindlaks teha, millist sõidukit on tegelikult vaja. Kui vajadus on bussi järele, võiks kaaluda pigem suuremahuliste sõiduautode rendipakkujate suhtes. Pea enamus Tallinnas tegutsevad rendifirmad pakkuvad nii tavalisi sõiduautosid kui ka busse. Pakiautod on pigem eelistatud haldurite poolt, kes peavad hooajaliselt vedama kaupasid ning transportima neid oma kliendina.

Vali booking.com

Kui veebist ei oska valida, saab lihtsalt leheküljel booking.com parimad pakkumised mitmetelt kodumaistelt ning ka välismaistelt ettevõtetelt (harukontorid). Oma teekonna koostamine ning rendiauto valik Tallinnas on kirjumast kirju ning kui esimesel korral tekib pettumus, ei soovi keegi enam teisi firmasid ka proovida. Booking leht annab võimaluse lugeda teiste kasutajate tagasiside kohta ning sellistes review laadi postitustes ei hoita kokku ka negatiivsete kommentaaride panemisega.

Suust suhu info liikumine

Välisturistina võõras linnas liikumine on uskumatult huvitav, kuid kui distantsid nõuavad autorentimist, siis leiab ka Tallinna tänavatelt kohalikke, kes oskavad soovitada ettevõtteid, kellelt auto rentida. Kuna Tallinn on kohati väike linn võrreldes mõne muu Euroopa pealinnaga, teavad kohalikud ka lähimat kontorit antud ettevõtte külastamiseks.

Rendi auto otse veebist

Kuna Eesti on üks enim virtuaalne riik, siis saab auto rentida otse veebist. Allkirjastamine toimub tänu ID kaardile ning lepingud saavad korda vaid minutitega. Serverid võimaldavad teenusepakkujal kontrollida veidi taustainfot ning klient ei pea isegi teenusepakkujaga otse kohtuma, et autot rentida.

Tallinnas on imeliselt lihtne autorenti kasutada ning tänu meeldivatele kohalikele, leiab igaüks endale sobiva teenusepakkuja juba minutitega. Elektroonilise allkirja võimaldamine teeb lepingute sõlmimise väga lihtsaks ning kiireks ning auto tuuakse ka soovi korral sihtkohta. Otsi Googlist, Facebookist või mujalt meediast autorendi kohta Tallinnas, ning vali välja endale just parim teenusepakkuja ning rendihind.