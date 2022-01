Pilte QNAPi testilt: moodne koduserver sisaldab hulga lisakaarte ja profivõimalusi

Arvutimaailmal õnnestus kastist välja tõsta ja kokku panna uus QNAP-i NAS ehk võrguserver QNAP TS-473A NAS, mida kõlbab kasutada nii nõudlikus kodus kui väiksemas või keskmises kontoris. Moodsa NAS-ina saab sellele lisada hulga lisakaarte ja võimalusi ning kasutada ka ülikiires võrgus kiirete puhverketastega.

Seade, mis meil testilaual oli, on nelja suure kettasahtliga, kus kettaid lisada on ülimalt lihtne - kruvikeerajat pole vaja.

Muus osas aga tuleb siiski väike ristpeaga kruvikeeraja ligi hoida - puhvri jaoks sisemisi välkmälusid lisades peab korpuse kolm peenikest kruvi lahti saama.

Meie testmudelil oli AMD Ryzen Embedded V1500B protsessor, kaks 2,5 Gbit/s porti, kaks M.2 nVME SSD pesa (millesse panime kaks 256 GB kaarti) ja kaks PCIe Gen 3 pesa lisakaartide jaoks, kuhu pistmiseks oli ka üht-teist kaasa pakitud, kuid selleni veel esialgne testimine ei jõudnudki. Kuid sinna saab lisada paljusid kaarte nii salvestusvõimaluste laiendamiseks kui ka graafikakaarte, mis aitavad graafikatöötluse võimet tõsta.

Kui masinas endas oli kaks HDD-d ehk kõvaketast, siis M.2 nVME SSD-d /2x 250 GB) annavad SSD-le omase kiiruse ja vahepuhvri, kus saab hoida tööks enim vaja minevaid andmeid, mis teeb NAS-ist vaatamata traditsioonilistele aeglasematele kõvaketastele kohati SSD- kiirusega seadme.

QNAPil on oma lihtsa kasutajaliidesega operatsioonisüsteem, millest Arvutimaailm kirjutas pikemalt siin, seega ei hakka seda nüüd üle kordama. Suures osas on kõik sama. Vajadusel saab NAS-i kasutada ka valvekaamerate juhtimis- ja jälgimiskeskusena, NAS-il on selleks oma tarkvara ja kaasa tuleb kaheksa kaamera litsents. Fotograafide jaoks on olemas päris rikkalik fotoarhiivi programm.

M.2 kaardid käivad samuti NAS-i ilma kruvikeeraja abita, üks asub emaplaadil üleval, teine allosas, seega peab õiged pesad enne üles leidma.

Sisemuses ruumi on, paremale üles mahuvad ära ka kaks lisakaarti, mille kohad on pildil tühjad. Tagaküljel on suur ja väike ventilaator, mis on piisavalt vaiksed, et ka elutoas töötada.

Enne RAID-i ehitamist on esikülje staatuse-tuled nagu valgusfoor. Staatus on punane veel sellepärast, et RAID on tegemata ja kettamahud aktiviseerimata.

Tehnilisi andmeid vaata siit.