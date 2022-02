Profifotograaf Jake Farra nipid talve jäädvustamiseks piltidele

Et tänavune talv pakub sedavõrd palju silmailu, tasub kaunis vaatepilt kindlasti tulevikus meenutamiseks pildile püüda. Tuntud fotograaf jagab nõuandeid, mida telefoniga pilte tehes kindlasti silmas pidada.

Nutiseadmete arendajad panevad järjest enam rõhku sellele, et tõsta telefoniga tehtud piltide ja videote kvaliteeti ka keerulisemates tingimustes, nagu külmad või niisked ilmastikuolud. “Pidevalt timmitakse kõrgemaks ja paremaks nii ekraanivärskenduse näitajaid kui ka kaamerate tehnoloogiat, mida uuematel mudelitel on koguni mitu," märgib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. “Nii näiteks on uute nutitelefoni mudelite puhul ühe kaamera ülesandeks tabada pildile tuhandeid värve, samas kui teine peab suutma hoida teravust nii lähi- kui kaugvõtete puhul.”

Rahvusvaheliselt tunnustatud fotograaf ja peamiselt oma Tallinna fotostuudios tegutsev Jake Farra jagab nippe, kuidas hea tehnoloogia praeguse talvise ilu pildistamisel enda kasuks tööle panna ja mida sellistes tingimustes pilte tehes arvestada.

1. Tulesäras talvise linna pildistamiseks vali karge ilm

“Olen täheldanud, et mida külmem öösel õues on, seda puhtam õhk ja seda kergem on pildile jäädvustada linnatulesid,” soovitab Farra. Tehnoloogiajuht Mishina lisab, et uutel nutitelefonidel on võimalik valida selleks ka spetsiaalne öörežiimis pildistamise võimalus, mis tagab, et pilt jääb terav ning valgustatud osad eristuvad selgelt muust taustast, ilma et tulemus jääks udune.

2. Õues pildistades arvesta aku kiirema tühjenemisega

Eriline pettumus võib tekkida siis, kui hea koht kaunil talvemaastikult on lõpuks üles leitud, aga telefoni aku äkitselt tühjaks saanud. Selle vältimiseks on fotograafil oma soovitus: “Talvel pildistades püüa hoida telefoni võimalikult kaua oma keha ligidal, sest see aitab akut soojas hoida ja nii ei söö külm ilma akut kiiresti tühjaks,” jagab Farra nõu.

Ka muud kohad nagu külm auto või seljakoti välitasku on jahedad ning mõjutavad telefoni akut märgatavalt. “Kui tead, et lähed pikemaks ajaks välja ja pead seal telefoni kasutama, tasub aku eelnevalt kindlasti täis laadida või telefon säästurežiimile lülitada,” soovitab tehnoloogiaekspert Mishina.

3. Sotsiaalmeedias kasutamiseks eelista vertikaalselt pildistamist

Et enamik meie telefonidega tehtud piltidest läheb sõpradega jagamiseks just sotsiaalmeedia vahendusel, soovitab fotograaf Jake Farra arvestada sellega juba pildistamise ajal. “Kui soovid pildistada näiteks Instagrami jaoks, siis soovitan kasutada “portrait mode” ehk vertikaalset asendit. Sel moel saab kasutada sotsiaalmeedias pildi maksimaalset ulatust, samas kui horisontaalselt ehk “landscape modega” tehtud pilt muutub platvormile laadides palju pisemaks ning selle suurendamiseks tuleb pildi servad maha lõigata,” selgitab Farra.

4. Mõtle kompositsioonile

Pole tähtis, kas pildile on tarvis püüda jäätunud kaanega järv, härmas okstega puu või lumelilledega aknaklaas - igal juhul tasub Farra sõnul lähtuda pildistamisel kompositsiooni nurgakiviks olevast kolmandike reeglist. “Lihtsalt öeldes tasub jagada ekraanipilt kas mõtteliselt või “grid mode’i” kasutades 3x3 ehk üheksaks ruuduks ning paigutada pildistatav või kõige huvitavam objekt just nende ruudustiku lõikumiskohtadesse,” õpetab fotograaf.

5. Kasuta aeglast säriaega

Kuna talvel läheb üsna kiirelt pimedaks, soovitab Farra kasutada pildistamisel võimalikult aeglast säriaega või suurendada ISO. “Seda aitab teha pildistamine PRO režiimis. Nii saad ise seadistada, mis sätetega pilt tuleb. Mida aeglasem on säri või suurem ISO, seda rohkem valgust jõuab kaamera sensorini ning seda valgema pildi saab,” selgitab Farra ning Mishina lisab omalt poolt, et lisaks fotoaparaadile on selline võimalus olemas ka enamikes uuemates telefonides, näiteks nagu Huawei uue P50 seeria telefonides.

6. Kasuta valge balanssi

Farra tuletab meelde, et kindlasti tasuks kasutada pildistamisel valge balanssi, et määrata just õige valge, mida oma silmaga näed. “Nii jääb valge valgeks,” võtab ta kokku. Tehnoloogiaekspert Mishina sõnul leiab selle võimaluse nutitelefonidega pildistamise puhul näiteks Huawei telefonide puhul PRO režiimis.

7. Õuest tuppa pilti tegema minnes pea pisut vahet

Võib juhtuda, et õues viibimise ajal on sadanud lund või vihma ning sel juhul võib soojas ruumis telefoni ekraani alla kogunenud silmale nähtamatu jäitekiht kondenseeruda ning fotokaamera läätse peale kondensatsioonivesi tekkida. “Seega püüa vältida olukorda, kus lähed väga külmast õuest sooja tuppa pilti tegema,” paneb Farra südamele. Et ei tekiks niiskuskahjustusi, tasub tehnoloogiaekspert Jekaterina Mishina sõnul eelnevalt veenduda, et õuest pildistamast tulles on telefon on enne selle laadimist kindlasti ära kuivanud ja n-ö üles soojenenud. “Kuigi soojendamise kiirendamiseks võib telefoni näiteks radiaatori lähedal hoida, tuleks jälgida, et mobiil poleks soojusallikale ka liiga lähedal ega kuumeneks üle.”