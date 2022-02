Sinu kilp ja mõõk ehk MSI parimad klaviatuurid ja hiired, millega mängus lahingusse minna

(Sisuturundus)

Nii nagu igas mängus on väga olulised mängija enda oskused, ei maksa siiski enda kiireid liigutusi ja täpsust lasta sumbuda liiga aeglastesse lisaseadmetesse. MSI pakub väledaks ja täpseks mänguks mänguriklaviatuure ja hiiri, mis annavad just selle viimase otsustava lihvi võidu järele minekuks.

Parim relvastus otsustavaks lahinguks on siin.

Vigor GK50 Low Profile TKL - õhuke, tundlik ja reisimiseks sobiv mänguriklaviatuur

TKL ehk TenKeyLess ehk numbriklahvideta klaviatuur Vigor GK50 Low Profile TKL on mängu jaoks hästi sobiv just sellepärast, et see on väiksem ja kompaktsem. Kui palju ikka mängudes eraldi numbriklaviatuuri vaja läheb? Paremal olevate numbriklahvide arvelt on vaba ruumi juures ka nooleklahvidel, millel on paljudes lahingutes otsustav roll mängida.

Väiksusele ja kergusele aitavad kaasa ka Low Profile ehk madala profiiliga mehaanilised klahvid. Mida see siis tähendab? Eks ikka seda, nagu nimigi ütleb: klahvid on madalamad, kergemad ja mugavamad, kuid sisu on endiselt mehaaniline ning annab mängus just selle täpse tunnetuse ja tagasiside, mida iga mängija vajab.

Klahvi “vabakäik” on 1,5 mm, lõpuni vajutamiseks kulub 3 millimeetrit. Seega vajutamisruumi hea tunnetuse jaoks on täiesti piisavalt, lisaks on klahvid väga täpsed.

Kuna nuppude vajutamist on ühes mängus palju ja üks seanss võib kesta kaua, on iga nupu “kübar” ehk kate tehtud ergonoomilise mittesümmeetrilise kujuga. Klahvidele läheneb näpp altpoolt, seega on klahvikatted tehtud just selles suunas kaldu, et oleks mugavam pihta saada ja et sõrm peaks vajutades tegema väiksema pingutuse. Lisaks võib reguleeritavate klahvijalgadega seadistada klahvistiku kallet kolme erinevasse asendisse.

RGB? Otse loomulikult. Mängimas ei käida üksi oma hämaras toanurgas, vaid mõnikord ka väljas, e-spordi võistlustel või sõprade juures. Või tulevad sõbrad ise külla. Samas annab RGB taust teinekord sobiva atmosfääri üksinda mängimiseks. Sel klaviatuuril on mitmevärviline reguleeritav taustvalgustus iga klahvi all ja plinkimise rütm või muster on seadistatav. Arvutist saab salvestada MSI Centeri kaudu klaviatuuri enda mällu kolm erinevat mänguriprofiili nii RGB valgusefektide, makrode kui muude vajaminevate lisa-seadistustega.

Reisimiseks on klaviatuur kerge ja õhuke, kuid lisaks aitab mugavaks transpordiks kaasa eemaldatav USB kaabel, mille saab ära võtta, kui klahvistiku reisivutlarisse paned.

Vigor GK71 Sonic - kerge ja kiire vajutusega mänguriklaviatuur

Kui otsid tõeliselt kiiret, spetsiaalselt tundlikku ja mugavat klaviatuuri, millel näpp otsustaval hetkel ei väärataks, on Vigor GK71 Sonic hea valik. Sellel on eraldi numbriklahvid paremal olemas, kuid rõhku on pandud võimalikult mugavale ja tippklassi tunnetusega klahvivajutusele. Kasutusel on MSI Sonic Red mehaanilised lülitid, mis hetkel maailma kergeimad lineaarsed lülitid - klahvi kaal on vajutusel ka oluline ja mida kergem see on, seda kiiremini ja täpsemalt igale vajutusele reageerib.

Ühtlasi tähendavad kerged klahvid ja spetsiaalne mehaanika seda, et iga vajutus on samuti kergem (35 grammi). Klahvi eel-teekond on 1,9 mm ja kogu teekond lõpuni vajutades 4 mm, kuid lisaks on väga oluline ka reageerimiskiirus. Siin on mängus millisekundid - mida kiiremini klahvistik reageerib, seda otsustavama eelise mängus saad. Vastupidav konstruktsioon peab vastu vähemalt 50 miljonit vajutust.

RGB efektid on sel klahvistikul silmatorkavad tänu sellele, et nuppude korpus on tegelikult läbipaistev, must kate asub vaid tipus, millel klahvisümbolid on samuti läbipaistvad ja kiirgavad RGB värve. Nii on klahvid paremini nähtavad ja selged igasuguses toas. Mängida võib kasvõi pimedas.

Kõik nupud on ergonoomilise kujuga ja randmel võib lasta puhata Memory Foam´iga randmetoel, mis aitab vähendada pingeid ning lubab mängida mitmeid tunde järjest.

Paremal ülal leidub kergesti ligipääsetav helivaljuse nupp, mida ei pea mängu käigus lisanuppude seast otsima ja sealsamas kõrval asuvad veel eraldi nupud meedia juhtimiseks.

GM41 Lightweight Wireless - juhtmevabaks mängimiseks

Mängurihiir MSI GM41 Lightweight Wireless kummutab mõned vanad stereotüübid juhtmevabadest hiirtest, miks neid varem juhtmega hiirtele nii palju ei eelistatud. Kunagi arvati, et juhtmevaba tähendab aeglasemat reageerimist ja samuti võib ju aku kõige otsustavamal hetkel tühjaks saada, mida siis teha?

MSI hiirel on raadioühenduseks USB pessa käiv 2,4 GHz sagedusel kiire moodul, mis tagab juhtmega ühendusega võrreldava reageerimiskiiruse ning kaasasolev dokk lubab kiiret laadimist, et saaks hiirega mängida näiteks vaid 10-minutilise laadimisega kuni 9 tundi järjest. Kui mäng läbi, võib hiire dokki laadima panna ja nii on aku alati täis. Täis akuga tööaeg on aga kuni 80 tundi.

Hiir on kerge - vaid 74 grammi ning täpse PixArt PAW3370 sensoriga, mis annab 20 000 DPI eraldusvõime. OMRONi lülitite eluiga on vähemalt 60 miljonit vajutust.

Nii nagu muu mängurivarustus, nii on ka hiir varustatud RGB LED efektidega, mida saab juhtida Dragon Centeri tarkvaraga, sünkroniseerides tuled teiste seadmetega.

GK30 Combo White - mänguri täiskomplekt stiilse valgega ja RGB efektidega

Kui otsid erilise välimusega kokkusobivad kombot mänguriklaviatuurist ja hiirest, siis GK30 Combo White on just see õige valik. Selle klahvistiku lülitid pole küll mehaanilised, aga spetsiaalse konstruktsiooni ja pika klahvikäiguga imiteerivad need üsna hästi mehaanilise klahvi vajutust, olles samas kerged ja soodsama hinnaga.

Lauakomplekt on vastupidav (pritsmekindel), klahvide ja hiire mehaanika talub pikka kasutamist ning muidugi on olemas nii klahvide kui hiire RGB taustavalgustus, mida saab ise seadistada Dragon Centerist. Valgustuse seadistamiseks on kuus erinevat tsooni.

Hiire tundlikkust aga saab reguleerida viies erinevas astmes.