Sony World Photography Awards Eesti rahvusliku auhinna võitis Raido Nurk

World Photography Organisation ning Sony kuulutasid välja riiklikud auhinnad ning Eestist võitis Raido Nurk fotoga “Surfing festival”. Foto esitati konkursile “Motion” ehk teemaploki "Liikumine" all ning fotol jäädvustatakse surfareid sügistormistel lainetel Hollandis.

Kokku esitati fotokonkursile rohkem kui 340 tuhat tööd 61 riigist. Rahvuslik preemia valiti välja avatud kategooriasse laekunud tööde hulgast, mida oli sel aastal kokku enam kui 170 tuhat.

Võidust rääkides sõnab Raido: „Mul on tõeliselt hea meel National Award tiitli üle. See foto sai tehtud sügistormises Hollandis. Olen väga tänulik selle tunnustuse eest. Ma loodan, et minu töö innustab teisi fotograafe usaldama ennast ja looma midagi uut“.

Raido ise on ettevõtja ning tegeleb igapäevaselt erinevate visuaalide, disainide ja ideede ellu viimisega. Eesti võitja elab hetkel Hollandis ning naudib selle keskkonna avastamist ja jäädvustamist. Mees on fotograafiaga tegelenud juba pikalt: „Esimesed pildid tegin 12-aastaselt Smena kaameraga. Fotograafiat olen omal käel õppinud eksperimenteerides nii maal kui õhus - avastades Eestis ja õppides kogemustest. Mind lummab looduse mitmekülgsus. Vaba aega veedan meeleldi looduses ja maailmas ringi rännates“.

Riiklikud auhinnad (National Awards) on World Photography Organisationi ja Sony initsiatiiv toetada kohalikke fotokogukondi üle terve maailma. Rahvusliku auhinna võitjad saavad auhinnaks Sony pildistamistehnikat.

Üldvõitjad õpilaste, noorte, avatud ja professionaalide kategoorias kuulutatakse välja 12. aprill 2022 Londoni Somerseti majas. Lisainfo veebisaidil www.worldphoto.org.

2022. aasta riikliku preemia laureaatide tööd leiab aadressilt: https://www.worldphoto.org/2022-national-regional-awards.