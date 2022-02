(Sisuturundus)

Tähelepanu! See artikkel on täiskasvanutele (18+ a)

Armastus ei hüüa tulles. Sedasi võib juhtuda, et armud inimesesse, kes elab riigi teises otsas või lausa teisel pool maakera. Kõigil pole aga võimalik armastuse pärast tööd või elukohta vahetada, eriti arvestades viimase kahe aastaga tekkinud liikumispiiranguid ning reisimisega seotud karantiininõudeid. Seega võib juhtuda, et pead leppima sellega, et elad oma partnerist sadade või tuhandete kilomeetrite kaugusel.

Kuidas aga kaugusega toime tulla? Millised on distantssuhtega kaasnevad väljakutsed ning kas see on üldse proovimist väärt?

Tõesti, lihtne see pole. Alustades füüsilise läheduse puudumisest ning lõpetades võimalike suhtlusprobleemidega. Need kaks on ka peamised kaugsuhte lahkumineku põhjused. Jagame näpunäiteid, kuidas kaugsuhte raskustest üle saada ning kuidas vahemaa enda kasuks mängima panna.

Olukorra mõistmine

Distantssuhet vaadeldakse sageli valesti. Seda ei võeta kui väljakutset, vaid kui lõplikku pidurit, millest pole võimalik üle saada. Sageli kaasneb partneri lahkumisega rusuv ja melanhoolne õhkkond. Olgugi, et see on normaalne, tasuks olukorda vaadata teisest vaatevinklist.

Kaugus ei ole asjaolu, mis ilmtingimata teievahelist sidet nõrgestab. Kuigi see pole mitte väike takistus, on olukorraga tegelemiseks mitmeid võimalusi. Kõik sõltub kokkulepetest, mis partneriga teete.

Osad paarid otsustavad avatud suhte kasuks, mis lubab neil lahus oldud ajal teiste inimestega intiimvahekorras olla. Mõned paarid lepivad kokku regulaarse kohtumisaja, näiteks iga nädal või iga kuu, või saadavad teineteisele kirju ja kingitusi.

Oluline on pöörata tähelepanu suhtlusele, et mõistaksite omavahelisi reegleid ja kokkuleppeid ning et saaksite aru, mida partner ootab ja tahab. Kui leiate kuldse kesktee ning lahenduse, mis sobib nii sulle kui su partnerile, ei ole ka distants enam nii hirmutav. Oluline on seatud kokkuleppeid austada ning piiridest mitte üle astuda.

Kaugsuhte alternatiivid

Tänu virtuaalmaailmale saame ka kaugsuhtes olla lähedasemad kui kunagi varem. Saame teha videokõnesid, saata teineteisele pilte ja kingitusi ning harrastada virtuaalset seksi.

Seega, peaaegu kõik asjad, mis iseloomustavad lähisuhet, on asendatavad alternatiividega, kui oled kaugsuhtes. Ainus, mida pead tegema, on lahenduste otsimine. Miski pole võimatu.

Seks distantssuhtes

Seks on toimiva suhte lahutamatu osa. Ebapiisav füüsiline lähedus nagu puudulikud kallistused, suudlused ja seks võib panna sind tundma tühja ja kurvana. Kuna füüsilised ihad ei kao aga kuhugi, võib esineda truudusetust.

Inimesed, kes on distantssuhtest väsinud on rohkem aldid petma. See võib viia suhte lõppemiseni. Tihti ollakse uuest olukorrast nii suures segaduses, et ei osata enam kainelt mõtelda. Lahendus võib olla lihtsam kui arvad. Kurb on lõpetada suhe kellegagi, kes sinust hoolib ning keda sina kalliks pead ning seega tasub otsida lahendust. Õnneks on lahendusi mitmeid:

Telefoniseks

Telefoniseks pole mingi uus leiutis. See on tõenäoliselt üks vanimaid läheduse hoidmise meetodeid, mida kaugsuhtes olevad paarid kasutanud on.

Telefoniseks on kujutletav seksuaalvahekord, mille ajal on partnerid omavahel ühenduses telefoni teel. Räägitakse näiteks aluspesust, mida kantakse ning kujutatakse ette stsenaariume.

Selle ajal võivad partnerid rahuldada oma kehalisi vajadusi, olles samal ajal vaid telefonikõne kaugusel. See link viib sind eriti realistlike dildodeni, mida võid kinkida endale või oma partnerile naudingu suurendamiseks.

Mitte üldse kõik ei ole telefoniseksiks valmis. Kui aga tunnete end partneriga mõlemad mugavalt, võite proovida ka seksi videokõne vahendusel.

Avatud suhe

Olgu kohe öeldud, et avatud suhe ei sobi igale paarile. Pead olema valmis, et sinu partner võib magada teiste inimestega ning sa ei tohi muutuda armukadedaks.

Seksi on armastusest raske lahutada ning mõte sellest, et sinu kallim on lähedane kellegi kolmandaga, võib tunduda raske.

Kui aga arvad, et suudad olla lähedane kellegi teisega ilma neisse ära armumata, võid kaaluda avatud suhtesse astumist. Kui ka sinu partner sellega nõus on, rääkige läbi reeglid ja piirid, et te teineteisele haiget ei teeks.

Sexting

Sexting on inglise keelest tulev väljend, mis tähendab, sõnumi teel seksimist. Saad oma partneriga vürtsikaid ja intiimseid SMS-e vahetada. Sõnumiseksi võlu on see, et tegevus on salajane. Seda muidugi vaid juhul, kui sinu ümber olevad inimesed su telefoniekraani ei näe.

Nii saad intiimseid sõnumeid saata kasvõi tööl olles. Saate vahetada pilte ning rääkida salajastest fantaasiatest.

Kaugjuhitavad sekslelud

Tänapäevane uus ja huvitav lahendus distantssuhtes olevatele paaridele on kaugjuhitavate mänguasjade kasutamine. Need võimaldavad suhtlust tugevdada ja elavdada, rahuldades füüsilise läheduse vajadust.

Mänguasjade kasutamise ajal saate rääkida telefoniga või teha videokõne. Mees saab puldi abil juhtida vibraatori intensiivsust, samal ajal kui naine mõnuleb. Nagu mainitud, saate mängu tuua telefoniseksi ning rääkida fantaasiatest ja teineteist õrritada ja võrgutada.

Kaugsuhe ei pruugi olla üldse nii hirmus, kui alguses tunduda võib. Uurige partneriga avatult alternatiivseid suhtlusvõimalusi. Huvitavaid lahendusi, mis võivad teie suhet mitut moodi tugevdada, on palju.