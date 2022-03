Mitmed Telia kliendid on saanud täna SMS-i teel teavituse, just nagu oleks neile saadetud pakk, mille eest tuleb tasuda. Tegu on petuskeemiga.

Telia Eesti küberturbe valdkonna juhi Aigar Käisi sõnul on tegu skeemiga, millega üritatakse inimestelt välja petta nende krediitkaardi andmeid.

„SMS-is püütakse jätta muljet, nagu oleks inimene saanud DHL-i poolt paki, mille kättesaamiseks tuleb raha maksta. Tegelikkuses püütakse inimesi sel moel meelitada sisestama oma krediitkaardi andmeid. Kindlasti ei tohi kunagi ühegi sellise SMSi peale hakata kuhugi oma paroole või andmeid sisestama, kuna see võib lõppeda pangakonto tühjendamisega,“ hoiatas Käis.

Telia küberturbe juhi sõnul tuleb sellised SMS-id oma telefonist kustutada ning informeerida kahtlase sisuga SMS-ist oma teenusepakkujat.

Telia on kõnealust SMS-i levitava numbri blokeerinud.