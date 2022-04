Alates 12. aprillist saab Eestis kasutada Telia uut striimingteenust Telia Play, mis koondab kokku erinevate sisutootjate filmid ja sarjad ning mis pakub ühtlasi eksklusiivset telesisu, mida mujal Eestis ei näe.

Telia Play pakub kasutajale laia valikut filme, sarju ja meelelahutust nii arvutis, tahvlis kui telefonis ning värske teenuse vahendusel saab kaasa elada nii Inspira, HBO kui Go3 sisule, mis täieneb pidevalt.

Telia televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuhi Birjo Kiige sõnul pakub ettevõte edaspidi kahte erinevat meelelahutusteenust: Telia TV ja Telia Play.

„Nende peamine erinevus on see, et Telia Play ei sisalda tavapäraseid telekanaleid ning Telia TV sisaldab ka telekanaleid. Seega saavad kõik Telia Play kasutajad vaadata oma lemmiksarju ja -filme just siis kui selleks soov tekib – vajalik on vaid internetiühenduse olemasolu,“ selgitas Kiik.

Telia Play on mõeldud eeskätt „ma ei vaata telerit“ - tüüpi inimesele, kes samal ajal naudib põnevate filmide ja seriaalide ahelvaatamist.

„Selline tarbijakäitumine on iseloomulik just nooremale generatsioonile, mistõttu on Telia Play peamiseks sihtgrupiks noored vanuses 16-35 eluaastat,“ lisas Kiik.

Eksklusiivselt jõuab Telia Play vahendusel avalikkuseni uus saade Gameshow Tetris, mida juhib – nagu nimigi viitab - tuntud artist Gameboy Tetris. Samuti näeb uue teenuse vahendusel populaarseid sarju (nt „Eufooria“, „Ja ongi käes…“, „Hundiharidus“, „Teenijanna lugu“ jpt) ning valikusse kuulub ka hulgaliselt häid filme.

Telia Play puhul kehtib 30-päevane prooviperiood, mille jooksul on teenuse kasutamine registreerunud kasutajatele tasuta. Teenuse saab endale vormistada läbi Telia iseteeninduse ning selleks ei pea varasemalt olema Telia klient. Peale prooviperioodi kehtib teenusele kuutasu (9€).

Kogu Telia Play-s näidatav välismaine sisu on eestikeelsete subtiitritega. Lisaks Eestile saab Telia Play teenust kasutada Euroopa Liidus.

Telia Play teenuse ja selle sisuga saab tutvuda veebilehel https://play.telia.ee.