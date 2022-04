Kui üks protsent Eesti 15-25-aastastest noortest on teadlikult sotsiaalmeedias jaganud valeinformatsiooni mingil kujul, siis 52% on seda enda hinnangul teinud tahtmatult ning 47% arvab, et nad pole kunagi valeinformatsiooni ohvriks langenud, selgus Balti riikides läbi viidud Samsungi tellitud uuringust.

Küsitlusest tuli lisaks välja, et tervelt 86 protsenti Eesti noortest on kindlad, et nad on valeinformatsiooniga sotsiaalmeedias kokku puutunud ning 94 protsenti arvab, et nad oskavad enamasti ka vahet teha tõesel ja vääral informatsioonil.

„Tellisime küsitluse seoses oma uute mobiiltelefonide mudelite Galaxy A53 ja Galaxy A33 müügile tulekuga, kuna A-seeria telefonid on Eesti noorte seas just kõige populaarsemad ja ka üleüldiselt enim ostetud telefonid Eestis. Noorte seas on aga sotsiaalmeedia just see koht, kust nad peamiselt oma uudised ja informatsiooni ammutavad,“ selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

„Kuna noored inimesed on n-ö täielikult sukeldunud sotsiaalmeedia maailma, siis selgus huvitava informatsioonina küsitlusest ka fakt, et 13 protsendi vastajate sõnul on nad kokku puutunud ka valeinformatsiooniga, mis oli otseselt neist endist. Meie naabrite juures on see probleem tunduvalt suurem, Lätis on enda kohta väärinfot leidnud 20 protsenti noortest ja Leedus lausa 28 protsenti,“ lisas Aasma.

Mida Eesti noored teevad, kui nad satuvad kokku väärinformatsiooniga sotsiaalmeedias? 41 protsenti ei tee midagi ning lihtsalt ignoreerivad nähtut. Samas 56 protsenti küsitlusele vastanutest ütles, et nad on valeinformatsiooni nähes raporteerinud sellise postituse ning üheksa protsenti on pidanud vajalikuks informeerima isegi politseid.

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma lisas, et vähemalt enda hinnangul on noored usinad ka kontrollimisel, kas informatsioon vastab ka tõele enne, kui nad seda ise edasi jagavad. „30 protsenti väitis, et teevad enda poolse kontrolli alati ning 52 protsenti märkis, et teevad seda enamasti. Kõigest kolm protsenti ütles, et ei tee ise mingit kontrolli,“ lausus Aasma.

„Meie A-seeria telefonid on igal aastal ühed enim ostetud telefonid Eestis, kuna pakuvad väga head hinna ja kvaliteedi suhet. Seepärast on need eriti populaarsed noorte seas, kes kasutavad neid suures osas just sotsiaalmeedias viibimiseks. On aga oluline alati jälgida, millist informatsiooni tarbitakse ning mida ka ise edasi levitatakse,“ rääkis Aasma.

Samsungi tellitud küsitluse viis läbi uuringufirma Norstat, milles osales kokku 909 inimest vanuses 15-25. Küsitlus viidi läbi perioodil 10.04-20.04.