(Sisuturundus)

Milline aksessuaar kogub populaarsust pea iga mööduva päevaga? Tegu on muidugi nutikellaga. Ehk on see leidnud tee sinugi randmele! Aga kas sa võtad sellest targast nutivahendist tõesti maksimumi? Isegi viimase paari aastaga on nutikellade tehnoloogia ning seega ka pakutavad võimalused märkimisväärselt arenenud. Pole ime, kui sa ei tea, mida käe peal ilutsev mudel teha suudab!

Programmeeri oma nutikell targemaks!

Nutikell tuleb standardse seadistusega, mis on tootja hinnangul keskmise kasutaja jaoks kõige mugavam lahendus. Muidugi võib jätkata selle seadistuse kasutamisega, ent kui sa võtad kasvõi pool tunnikest oma päevast ning sätid nutikella rakendused, nupud ja ekraani vastavalt enda soovitule, säästad pikas plaanis oluliselt rohkem aega.

Näiteks on väga populaarne automaatsete tekstivastuste programmeerimine. Kui keegi helistab, piisab kiirest sõrmeviipest kella peal ning helistaja saab sõnumi, et võtad temaga varsti ühendust. Kallimad nutikellad lubavad programmeerida rohkelt erinevaid vastuseid ja otseteid. Rohkemate võimalustega nutikella soetamiseks võib vajalik olla väiksem tarbimislaen, ent kui kell lihtsustab oluliselt su elu, tasub see ära.

Telefoni mugavus telefoni taskust välja võtmata

Reisimisega seotud tekstides soovitatakse tihtipeale teatud piirkondades oma väärtesemeid sh telefone mitte välja võtta, et vältida taskuvaraste ohvriks sattumist. Kuidas aga orienteeruda võõras tänavavõrgustikud, jõuda restorani või naasta majutuspaika, kui telefon peab taskus püsima? Telefoniga sünkroniseeritud nutikell suudab juhiseid edastada pea märkamatult.

Telefoni taskust välja urgitsemine ei ole alati võimalik ega viisaka ka vähemohtlikes olukordades. Nutikell lubab märkamatult kontrollida, kes sulle helistab või kes sulle kirjutas. Kiire pilk randmele, info käes ja saad seejärel otsustada, mida edasi teha.

Telefon ei pea seejuures jääma vaid taskusse, vaid teatud mudelid võid lausa koju jätta, nautides endiselt võimalust kasutada telefoni kindlaid funktsioone. Paljud inimesed armastavad trennitegemise kõrvale muusikat kuulata aga nutitelefoni kaasas vedamine on tüütu. Lahenduseks on lemmiklaulude või taskuraadio saate nutikellaga sünkroniseerimine, kõrvaklappide kellaga ühendamine ja võidki telefoni rahumeeli koju kapile jätta

Paremate võimalustega nutikell lubab lisaks telefonile ka rahakoti koju jätta! Kontaktivaba makse võimalus on äärmiselt hinnatud reisides või kui sul pole lihtsalt vaba kätt! Nutikella maksevahendina kasutamine nõuab deebetkaardi või krediidikonto nutikellaga ühendamist, ent see pole õnneks kuigi keeruline.

Hoia oma tervisel silma peal

Väga tihti on nutikella soetamise peamiseks põhjuseks oma tervisel ja aktiivsusel silma peal hoidmine. See on ideaalne otsus, sest üks väike tehnikavahend suudab teha palju rohkemat, kui oskad arvata!

Väga tavaline on aktiivsuse meeldetuletus. Mõnikord on nii lihtne jääda mitmeks tunniks istuma, aga kui kerge vibratsioon tuletab meelde, et peaks püsti tõusma, pole selle sammu ettevõtmine kuigi keeruline. Teine populaarne kasutusvõimalus on päevase eesmärgi seadmine. Olgu selleks siis sammude arv, aktiivselt liigutud tunnid või õues veedetud aeg. Mitmed nutikella mudelid suudavad jälgida kindlat liikumisviisi või spordiala. Selle lihtsa lisandiga saad palju selgema ülevaate, kui palju oled ühele või teisele harrastusele aega kulutanud.

Mõnikord on liikumapanevaks jõuks konkurents. Isegi positiivne ning sõbralik mõõduvõtmine on paljude inimeste jaoks salanipp eesmärkide saavutamiseks. Nutikelladele mõeldud erinevad rakendused aitavad seda teha. MyZone, FitBit ja Apple Health on paar näidet, mida kasutada, et esitada sõpradele väljakutseid ning selle abil edasi jõuda. Tihtipeale pakutakse võimalust võistelda rakenduse teiste kasutajatega ehk kui sõbrad ei ole huvitatud, ei tähenda see veel võistlusvõimalusest ilma jäämist.

Nutikellad aitavad meie tervisel ka muul moel silma peal hoida. Öiseks kandmiseks sobilikud mudelid raporteerivad hommikul, kuidas sa magasid, millises unefaasis kui kaua olid ning kui pikalt said üldse puhata. Jah, nutikell ei suuda võistelda spetsiaalse uneuuringuga, ent just randmel kantav kell võib olla esimeseks märguandjaks, et miski pole korras. Seejärel saad arsti poole pöörduda ning asuda probleemi lahendama.