Samsung tõi turule oma uue T7 Shield SSD, mida kaitseb põrutuskindel ja IP65 reitinguga vee- ja tolmukindel korpus. Uus SSD ketas on ennekõike mõeldud neile, kel on vaja kiiret mälu, mida välitingimustes kasutada.

„On palju valdkondi, kus kiiret ja suure mahuga SSD-d on vaja kasutada õues, näiteks videograafid, kes filmivad tihtipeale välitingimustes ja ühendavad kaameraga välise SSD ketta. Nii on võimalik filmimise lõpul ketas otse arvuti külge ühendada ja töötlema hakata. T7 Shield ongi just sellisteks oludeks mõeldud ning see peab vastu nii tolmu kui ka veepritsmed,“ rääkis Samsung Eesti tootekoolitaja Erko Ensling.

T7 Shield on Samsungi seni vastupidavaim SSD, mis sobib hästi õues töötavatele sisuloojatele ja reisihuvilistele. Seade on põrutuskindel ja peab vastu kuni 3 meetri kõrguselt kukkumise. Lisaks on SSD IP65 reitinguga vee ja tolmukindel. Sealjuures kaalub T7 Shield vaid 98 grammi.

Tehnilise poole pealt pakub T7 Shield 1050 MB/s lugemis- ja 1000 MB/s kirjutamiskiirust, mis on valdkonna kiireim, kasutades USB 3.2 Gen2 standardit. See on ligikaudu kaks korda kiirem kui T7 eelkäija T5 ja kuni 9,5 korda kiirem traditsioonilisest välisest kõvakettast (HDD). Lisaks on Samsung teinud uuendusi SSD riist- ja tarkvara poolel, et vältida seadme kuumenemist suurte failide liigutamisel. Nii on võimalik andmeid kettale ilma tõrgeteta salvestada, isegi nõudlike tegevuste puhul nagu video salvestamine, videotöötlus või renderdamine.

Uus T7 Shield toimib muretult erinevate seadmetega nagu Windowsiga ja Mac-arvutid, nutitelefonid ja konsoolid. Turvalisuse jaoks on kõik SSD-le salvestatud failid kaitstud 256-bitise AES krüpteeringuga ning Samsungi Magician tarkvara laseb seadmel olevaid faile mugavamalt hallata.

Samsung T7 Shield SSD-d on võimalik soetada kahes mälumahus – 1 TB ja 2 TB. Värvitoone on kolm – beež, must ja sinine. Karbis on kaasas USB-C – USB-C ja USB-C – USB-A kaabel. Seade on poodides saadaval alates tänasest.

Tehnilised andmed