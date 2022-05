Küllap teab iga vähegi väljas pildistamas käinud inimene, et parim aeg looduse värvide jäädvustamiseks on kuldse tunni ajal ehk tunnike pärast päikesetõusu ja tunnike enne loojangut. Kuidas aga teha kvaliteetseid pilte siis, kui väljas on juba pime või oludes, kus valgust napib, näiteks hämaras metsas?

Tuntud loodusfotograafi Remo Savisaare fotovarustuses on juba mitmeid aastaid kindlal kohal mobiiltelefon. Kuigi eluslooduse püüdmiseks on endiselt eelisseisus fotokaamera ja pikk teleobjektiiv, siis väga vahvaid kaadreid saab tema sõnul jäädvustada ka telefoniga.

"Oskusliku tegutsemise korral võib telefoniga jäädvustada ka metsloomi, näiteks võib mu Instagrami kontol näha hiljuti telefoniga tehtud fotot ilvesest. Algajal soovitan siiski alustada loodusest mustrite otsimisega ja jäädvustamisega, kasutada telefoni maastikuvõtete jaoks või miks ka mitte, näiteks linnafotograafiaks," räägib Savisaar, kes praegu kasutab igapäevaselt pildistamiseks Samsung Galaxy S22 Ultra mobiiltelefoni.

Kasuta öörežiimi

Hämaras pildistamiseks soovitab Savisaar loobuda telefonikaamera Auto seadetest ning sisse lülitada öörežiim. Kaasaegsed nutitelefonid pildistavad öörežiimis nii, et teevad lühikese aja jooksul mitu fotot ning kombineerivad need üheks pildiks. Lõpptulemus jääb sel juhul ühtlaselt valgustatud, enamasti terav ning õigete pildistamisvõtete korral hea kvaliteediga.

"Minu Galaxy S22 Ultra suudab ise aru saada, kui väljas on pildistamiseks valgust liiga vähe ning lülitab end automaatselt öörežiimile, ent käsitsi saab seda iga tänapäevase nutitelefoniga teha," õpetab Savisaar.

Kes soovib kaameraseadeid ise rohkem kontrollida, see võib kasutada ka PRO-režiimi, milles on võimalik käsitsi sättida ISO väärtusi ehk sensori valgustundlikkust, säriaega ja kompensatsiooni ning valge balanssi. Kes aga fotograafia tehnilistesse tõdedesse süüvida ei soovi, siis öörežiim aitab kiirelt hädast välja.

Võta statiiv abiks

Igal võimalikul juhul tasub pimedas pildistamisel mõelda stabiilsele asendile. Kuna telefon vajab fotode säritamiseks pikemat aega, võivad kaadrid jääda värisevate käte tõttu udused. Kuigi telefon teeb ise mitmeid pilte ning selekteerib neist välja parimad, on kindluse mõttes alati kasutada statiivi või selle puudumise korral end kuhugi kindlamalt vastu toetada.

"Nõjatu millegi vastu, mis aitab käte värinat vähendada ning tee foto ära. Kasuta kive, oma mütsi, auto kapotti, heida ennast pikali, aseta telefon pildistamise ajal vastu puutüve. Kõik need stabiilsed toed aitavad kätevärinat vähendada. Kui tõesti mitte midagi ei ole võtta, siis suru pildistamise ajal küünarnukid vastu puusi, seegi aitab," õpetab Savisaar.

Loobu välgust

Kuigi paljudel pildistajatel võib olla kiusatus kasutada parema tulemuse saamiseks telefoni välku, mida on telefoni menüüs hõlbus sisse-välja lülitada, soovitab Savisaar proovida pildistada ka välguta.

“Teinekord võib aga välk tuua kaamera lähedal asuva objekti just paremini esile, nagu on näha lumikellukeste pildil. Kui teha pilti aga näiteks valgustatud linnapanoraamist või kaugemal asuvast stseenist, siis ei anna välgu kasutamine üldse mingit tulemust," ütles Savisaar.

Salvesta RAW formaadis

Kui telefon pakub võimalust salvestada fotosid või koopiaid RAW formaadis, siis ööfotograafia puhul on kasulik see funktsioon sisse lülitada. RAW tähendab, et telefon salvestab failis kõik selle, mida sensor pildistamisel nägi. See annab järeltöötlusel rohkem võimalusi detaile varjudest välja tuua, samuti muuta värvitasakaalu nii, et pildi kvaliteet ei kannata. Ainus, mida parandada ei saa, on teravus, seega uduseid pilte see meetod heaks ei tee.

Mida aga teha hämaras pildistatud fotodega? Savisaare sõnul annab fotodele profi lõpptulemuse õige töötlus.

“Katsetage julgelt filtrite ja telefoni pakutavate töötlusvõimalustega. Kui hämaras tehtud pilt on liiga mürane, võib aidata Soft filter, ent kui värvid ei tundu õiged, on kasu hoopis must-valgest või seepia filtrist, mis jätavad fotole kunstilise ja filmiliku mulje,” julgustab Savisaar.