Asjade interneti ja autonoomsete süsteemide arendaja Krakul sõlmis partnerluslepingu maailma juhtiva positsioneerimis- ja traadita side tehnoloogiate ja teenuste pakkujaga u-blox.

Krakuli tegevjuhi Jaan Hendrik Murumetsa sõnul on see ettevõttele suur tunnustus, et positsioneerimise ja traadita side hiid u-blox on valinud Krakuli disainipartneriks. “U-bloxi toodetud lahendusi võib leida nii spordikellades, autodes, droonides, elektrijalgratastes - ilmselt kasutavad ka väga paljud eestlased seadmeid, kus on mõni u-bloxi positsioneerimis- või sidelahendus,” ütles Murumets.

Murumetsa sõnul tähendab partnerlus seda, et u-blox suunab kliendid, kes vajavad erilahendusi, Krakuli poole. “Krakul on üks vähestest ettevõtetest kogu maailmas, keda u-blox on endale koostööpartneriks valinud, seega on see suur tunnustus meie meeskonna kompetentsile,” ütles Murumets. “u-bloxi kliendid on nii suured globaalsed ettevõtted kui ka idufirmad, seega võib siit sündida meile põnevaid ärivõimalusi.”

u-bloxi müügijuhi Neil Hamiltoni sõnul võimaldab u-bloxi tehnoloogia välja töötada madalama hinnaga massturu tooteid ja lahendusi. “Otsime ekspertpartnereid, kes mõistavad spetsiifiliselt just autonoomsete sõidukite ja madala võimsusega juhtmevabade arenduste valdkondi. Krakul on nendes valdkondades enda võimekust tõestanud ja see innustas meid looma nendega kindlat partnerlussuhet. Krakuli ekspertteadmised IoT valdkonnas võimaldavad meil äritegevust laiendada,” lisas Hamilton.