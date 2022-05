Kauaoodatud väiksema sensoriga Canoni hübriidkaamerad on alates juunist saadaval ning täiendust sai EOS R seeria kahe uue kaameraga R7 ning R10. Lisaks täienes RF objektiivivalik tavakasutajatele suunatud, taskukohasemate objektiividega.

Kui teistel tootjatel on crop sensoriga kaamerad oma hübriidsüsteemile juba mõnda aega väljas, siis Canon on tootnud siiani ainul täiskaadersensoriga kaameraid oma RF bajonetile. Nii R7 kui R10 omavad Canonile omast autofookuse süsteemi ning kiirust, mis tuntud ka kallimatelt mudelitelt.

Autofookus ja jälitamine töötab nii inimestel, loomadel kui masinatel ning hübriidsüsteem võimaldab tänu fokusseerimisabidele kasutada mugavalt ka vanu manuaalobjektiive vastava üleminekuga.

EOS R10

Canon EOS R10 jätkab traditsiooni, kus kahenumbrilised kaamerad on soodsamad ning hinnatundlikumale kasutajale. Kaameral on 24 MP APS-C sensor ning palju R süsteemile omast funktsionaalsust. Olgugi soodsama hinnaga, on kaamerale lisatud professionaalse R3 pealt tuntud autofookuse süsteem (tõenäoliselt mitte nii kiire). Kuid see suudab sarnaselt ära tunda mitmeid liikuvaid objekte ning hoida neil fookust.

24 MP APS-C CMOS sensor, Dual Pixel AF

kuni 23 fps (15 with mech shutter)

Oversampled 4K kuni 30p, 4K / 60p crop

True HDR video 10-bit 'PQ' võttega

2,36 M piksliga OLED pildiotsija

1,04 M piksliga fully-articulating puuteekraan taga

üks UHS-II SD kaardipesa

Sisseehitatud pop-up välk

Toimetuse kommentaar

R10 tundub olevat igati okei kaamera, mis ei paista ülemäära silma milleski.

Üldiselt tundub, et Canonil enamasti piisabki heaks kaamera müügiks sellest, et tehakse piisavalt okei toode. R10 ei paista millegagi eriti silmaja tegu tundub olevat 850D hübriid järeltulijaga ning selles osas sisu ka piirdub.

Autofookus tõotab tulla hea ning pilte suudab see teha kiiremini, kui paljud teised, olgugi, et puhver pole just muljetavaldav. Selles hinnaklassis on tegu rahuldava kaameraga, mis on täinu RF bajonetile piisavalt tulevikukindel ning Canonile omaselt kasutajasõbralik.

EOS R7.

Kahest crop sensorga kaamerast on EOS R7 tummisem ning pildistab rohkem piksleid, kiiremini, omab paremat ekraani ning kahte mälukaardipesa.

R7 kasutab suuremaid akusid, mis kasutusel ka R5 ja R6 kaamerates ning võiks sobida ideaalselt näiteks tõsisele fotohobitajale või spordifotograafile, kellele 1,.6x suurendus ainult boonuseks.

32.5 MP APS-C CMOS sensor, Dual Pixel AF

kuni 30 fps (e-shutter), 15 fps mehaaniline

In-body pildistabilisaator,7 stoppi

Oversampled UHD 4K kuni 30p, line-skipped või cropped 4K/60p

10-bitine video 'PQ' true HDR footage või C-Log

2.36 M piksliga OLED pildiotsija

1.62 M piksliga fully-articulating puuteekraan

kaks UHS-II SD kaardipesa

Environmental sealing

Mikrofoni- ja kõrvaklapipesa

Videot suudavad mõlemad kaamerad filmida 4K 30 fps kvaliteedis, mis ei ole probleem. Lisaks saab filmida ka kõrgema kaadrisagedusega 60 fps 4K videot, kuid esmased ülevaated viitavad, et natukene kannatab nii autofookus kui pildikvaliteet.

EOS R7 toetab ka C-LOG 3 pildiprofiilis filmimist, mis ehk avab selle võimaluse kasutada B kaamerana.

Võrdlus sarnaste kaameratega

Canon EOS R10 Canon EOS R7 Sony a6400 Fujifilm X-S10 MSRP (at launch) 1039€ (EF adapter) 1599€ (EF adapter) 1049€ 999€ Pixel count 24MP 33MP 24MP 26MP Sensor tech FSI-CMOS (Dual Pixel) FSI-CMOS (Dual Pixel) BSI-CMOS BSI-CMOS Image stabilization No Yes

(Rated up to 7EV) No Yes (Rated up to 6EV) Max frame rate 15fps (mech)

23fps (e-shutter) 15fps (mech)

30fps (e-shutter) 11fps (mech)

8fps (e-shutter) 8fps (mech)

20fps (e-shutter) Viewfinder res / mag 2.36M dot /

0.59x 2.36M dot /

0.72x 2.36M dot /

0.70x 2.36M dot /

0.62x Rear screen res / type 3.0" 1.04M dot fully-articulated 3.0" 1.62M dot fully-articulated 3.0" 0.92M dot tilt up/down 3.0" 1.04M dot fully-articulated Video 4K/30p full-width oversampled, 4K/60p from 1.56x crop 4K/30p full-width oversampled,

4K/60p subsampled full-width or with 1.81x crop 4K/24p full-width oversampled, 4K/30p with slight crop DCI or UHD 4K up to 30p full-width, oversampled 10-bit video options HDR PQ HDR PQ

C-Log 3 None Output over HDMI Mic / Headphone sockets? Yes / No Yes / Yes Yes / No Yes / via adapter Battery rating (LCD / EVF) 340 / 210 660 / 380 410 / 360 325 / unspecified Weight 426g (15oz) 612g (21.6oz) 403g (14.3oz) 378g (13.3oz) Dimensions 126 x 88 x 83 mm 132 x 90 x 92 mm 120 x 67 x 60 mm 118 x 83 x 47 mm

Kokkuvõtteks

R7 ja R10 on mõlemad tõsiselt võetavad crop sensoriga RF hübriidkaamerad ning üsna selge, mis on EF bajoneti ning peegelkaamerate tulevik. Samuti tundub üsna klaar, mis saab Canoni EF-M bajonetist tulevikus: mitte midagi.

Kui oled Canoni ökosüsteemiga harjunud, siis uued EOS R7 või R10 sind tõenäoliselt alt ei vea ning võttes arvesse, et kaameratega tuleb kaasa EF adapter, võiks üleminek hübriidsüsteemile olla üsna valutu.

Soovituslikud hinnad käibemaksuga:

Canon EOS R10 + EF-EOS R adapter, 1039 eurot

Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM + EF-EOS R adapter, 1169 eurot

Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM + EF-EOS R adapter, 1459 eurot

Canon EOS R7 + EF-EOS R adapter, 1599 eurot

Canon EOS R7 + RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM + EF-EOS R adapter, 2019 eurot

Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, 379 eurot

Canon RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM, 619 eurot

Müügid algavad:

Canon EOS R7, RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM and RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM: juunis 2022

Canon EOS R10: juulis 2022

Lisainfo:

