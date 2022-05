(Sisuturundus)

Auto pole enam vaid transpordivahend ning just sel põhjusel peaks auto olema võimalikult mugav. See ei tähenda ainult pehmeid istmeid, vaid nimekirja kuulub ka näiteks toidu-joogi jahedas hoidmiseks vajalik hea autokülmik. Võimalik, et siiani on su ustav kaaslane olnud külmakast, ent edasi lugedes võib selguda, et autokülmik sobiks sinu vajadustega hoopis paremini!

Arvad et tuled toime ilma jahutuseta?

Muidugi võib reisile kaasa võtta toiduained, mis ei vaja jahutust, ent see on oma piirangutega. Esiteks muidugi piirang, mida sa üldse saad kaasa võtta. Ilus suvine 25 kraadine ilm võib tähendada, et kinnises autos tõuseb temperatuur vaid tunni ajaga juba 70 kraadi kanti! Olgem ausad, ükski toiduaine ei pea kuumas autos lõputult vastu.

Teiseks tahaks eriti pikemate autoreiside ajal natuke rohkem vabadust ja vähem kohustust planeerida oma peatusi poodide olemasolu järgi. Kolmandaks – raha säästmine. Kui oma toidukraam on olemas, ei pea alati peatuma tee peale sattuvates söögikohtades ega soetama vajalikku kallima hinnaga poodidest.

Lastega reisides, kes vajavad tavaliselt rohkem peatusi, ei ole enam vaja ajastada sõite selle järgi, kus söögipoolist pakutakse. Lisaks kaob ära mure, kas söögikohas on midagi sellist, mida võsuke sööma on nõus. Soeta hea autokülmik mõnest veebipoest nagu näiteks Kaup24, paki lemmiktoidud kaasa ning tee söögipaus ükskõik millal ja ükskõik kus.

Mul on külmakast, milleks veel hea autokülmik?

Nagu öeldud, klassikaline lahendus on lihtsalt külmakast. See ei paku aga siiski sedavõrd palju vabadust. Ikka on vaja mõelda sellele, et osta hunnik jääkuubikuid või pidada meeles külmapatareid laadima panna. Lisaks ei suuda ka parimad külmakastid väga pikalt madalat temperatuuri tagada.

Ostmata jätmist ei saa põhjendada sellegagi, et hea autokülmik lööb rahakotti augu. Hansapost pakub autokülmikuid äärmiselt erinevas hinnaklassis, et igaüks leiaks endale sobivama lahenduse. Hinna määravad sellised faktorid nagu kvaliteet, müratase, energiakulu, mahutavus ning teised funktsioonid.

Mõned head autokülmikud on juba disainitud selliselt, et seal hoitakse vaid joogipudeleid. Need on ka odavamad, ent lihtsalt hinna pärast ei tasu väike autokülmik ära. Kui sinna ei mahu pooltki sellest, mis vaja, jääb külmik kasutult seisma. Samas pole vaja soetada ka vajadustest suuremat külmikut, mis raiskab ruumi ja energiat.

Mitte vaid pikale automatkale!

Ära lase end ninapidi vedada arvamusel, et head autokülmikud on tarvilikud vaid neile, kes teevad kuudepikkuseid reise või sõidavad haagiselamuga. Üks lihtne aga hea autokülmik on kasulik mitmel üllataval moel ja erinevates olukordades.

Mõtle kui hea on lipata liivarannalt korra auto juurde ning tulla tagasi mõnusalt külma limonaadi- või õllepudeliga või värskete ning isuäratavate marjadega! Või kui matkarajalt naastes ootavad võileivamaterjalid ja võimalus nautida ideaalselt jahedat jooki?

Ja lõpetuseks igapäevaelu! Hea autokülmik sobib väga hästi ka selleks, et poest koju tulles vältida toiduainete riknemist. Kas oled sellele variandile üldse mõelnud? See tähendab, et sa ei pea ilmtingimata kohe peale poes käimist kodu poole tormama, vaid on võimalus teised vajalikud asjad ära teha. Unusta sulanud jäätised ning närtsinud salatilehed ning pane auto enda kasuks tööle!