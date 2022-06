Sony on avaldanud oma uuendatud BRAVIA XR Master seeria 4K HDR OLED telerite A90K ja A75K hinnad. Mõlemad telerid jõuavad Eestis müügile juulikuus.

Sony Cognitive Processor XR kiibiga telerid on iseõppivad, jälgides, kuidas inimesed telerit vaatavad ja kuulevad. Lisaks on need ühendatuna XR OLED Contrast Pro tehnoloogiaga, nagu Sony uusima põlvkonna A90K ja A75K 4K OLED telerid ka on, veelgi parema pildikvaliteediga.

See tähendab loomulikke kesktoone, eredaid heledaid toone ning sügavmusti värve, mis moodustavad laia dünaamilise värviulatuse. Cognitive Processor XR-i toidab ka XR Triluminos Max, mis pakub Sony kõige laiemat värvipaletti ning taasesitab loomulikult kauneid toone. Miljonite isevalgustavate pikslitega telerid pakuvad rohkem värve kui kunagi varem, et muuta vaataja vaatamiskogemus veelgi paremaks.

Lisaks pildile on ka helielamust põhjalikult edasi arendatud. Filmilooja visiooni selge edasiandmine on Sony jaoks endiselt prioriteediks. Seetõttu saavad vaatajad nüüd filme vaadates kogeda täiustatud Acoustic Surface Audio+ heli OLED- ja Acoustic Multi-Audio heli LED-mudelitel, mis sobitavad heli asukoha täpselt ekraanil kuvatava kujutisega. heli tuleb samast kohast, kus asub heliallikas ekraanil.

Mõeldud on ka Netflixi vaatajatele. Netflix Adaptive Calibrated Mode režiim reguleerib pilditöötlust automaatselt ümbritseva valguse alusel, et kasutajate lemmiksaated ja -filmid näevad ükskõik millistes tingimustes välja sellised, nagu autor on ette näinud. Lisaks reguleerib Sony uus BRAVIA CORE Calibrated Mode automaatselt ekraanil kuvatavat pildikvaliteeti, et see sobituks paremini filmitegija algse nägemusega.

Ka mängurite peale on mõeldud. A75K ja A90K tulevad koos „Perfect for PlayStation 5” uuendusega, mis sisaldab kaht PS5 eksklusiivset funktsiooni – automaatne kõrgdünaamilise ulatusega pildi toonide kaardistamine (Auto HDR Tone Mapping) ja automaatne žanri pildirežiimi valimine (Auto Genre Picture Mode).

Televiisoritel on ka sisseehitatud kaamera BRAVIA CAM, mis tuvastab kasutajate istumiskoha ning optimeerib vastavalt pilti ja heli. Kaamera võimaldab muuhulgas viipejuhtimist ning videovestlust.

Hinnad ja saadavus

A75K ning A90K telerid jõuavad Eestisse 2022. aasta juulis ning hinnad jäävad vastavalt 2150 ning 1900 euro lähedale.