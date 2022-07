Kaasaskantavate elektrilahenduste ettevõte EcoFlow, kelle akupanka ka Arvutimaailm hiljuti testis, tõi nüüd välja oma erilahenduse haagissuvilate ja võrguvälise ehk off-grid elamise jaoks, milleks on seeria EcoFlow Power Kits.

Lihtsa seadistamisega EcoFlow Power Kits lihtsustab olemasolevate kohandatud toitelahenduste paigalduse protsessi, lubades kasutajatel kohandada kompaktsete ja nutikate moodulite abil oma seadeid, mis vastavad toitevajadustele kõige paremini.

"EcoFlow Power Kitid on loodud selleks, et muuta kohandatud toitelahenduste loomine lihtsamaks, kui kunagi varem," ütles EcoFlow teadus- ja arendusdirektor Thomas Chan. "EcoFlow soovib pakkuda energialahendusi, mida saab kohandada vastavalt kasutaja täpsetele vajadustele, olgu nad siis matkaautos, toitevõrguühenduseta majas või mõnes off-grid töökohas."

Modulaarne ja laiendatav elektrilahendus sinna, kuhu juhe ei lähe

EcoFlow Power Kits on varustatud kahe põhimooduliga – EcoFlow Power Hub, mis toimib kõigi sisendite ja väljundite kesksõlmena, ning EcoFlow 2K/5KWh LFP akud.

Tegeliku energiavajaduse põhjal saab EcoFlow Power Hubi ühendada kuni kolme LFP akuga, mille baasvõimsus on kokku 2 kWh ja mida saab laiendada 15 kWh-ni, tagades kasutajatele toite matkaautole kuni 18 tunniks ja võrguvälise maja toiteks kuni 11 tunniks.

Lisaks saab EcoFlow Power Kitid komplekteerida kolme tüüpi päikesepaneelidega, sealhulgas 100 W jäiga/painduva päikesepaneeli ja 400 W jäiga päikesepaneeliga.

EcoFlow Power Kitte päikesepaneelidega sidudes saavad kasutajad maksimaalselt 4800 W päikeseenergia sisendi, mis suudab umbes kolme tunniga täielikult täis laadida 15 kWh võimsusega energiasalvesti ja saabki nautida säästvat elustiili elektrivõrgust väljaspool.

Täiendava juhtimise jaoks saab EcoFlow toitekomplekte täiustada AC/DC Smart Distribution Paneliga, mis ühendab kuni kuue kodu/haagiselamu vahelduvvooluahelaga ja 12 alalisvooluahelaga, millest 6 on juhitavad EcoFlow Power Kit Console'i ​​või rakendusega.

Lihtne seadistamine

Kümnete moodulite puhul võtab enamiku modulaarsete toitelahenduste installimine kogenud kasutajal 10–15 tundi. Võrdluseks: EcoFlow toitekomplektid sisaldavad kuni 4 moodulit (ei sisalda päikesepaneele) ja juhtmeid, muutes paigaldusprotsessi valdkonna keskmisest kolm korda kiiremaks, vähendades samas juhtmestiku valesti paigaldamise riski.

Kiire ja mitmekordne laadimine

EcoFlow toitekomplekte saab laadida mitme erineva toiteallika kaudu, sealhulgas päikesepaneelid, EcoFlow Smart Generator, tavalised generaatorid, kaldatoide, elektrivõrk. Tänu erinevatele laadimismeetoditele ja võimalusele laadida 15 kWh võimsust 6000 W sisendiga 2,5 tunni jooksul täielikult täis EcoFlow Power Kitsi abiga, saavad kasutajad aku tühjenemise ärevusest üle nii haagissuvilates kui võrguühenduseta majades elades.

Täiustatud 48 V süsteem

EcoFlow Power Kits kasutab 48 voldi pingesüsteemi võrreldes traditsiooniliste 12 V süsteemidega. See võimaldab EcoFlow Power Kit´idel parandada kasutuskogemust mitmel tasandil, sealhulgas ohutuses, energiatõhususes ja kasutuslihtsuses.

Sama väljundvõimsusega käib 48 V süsteemi kaablitest läbi vaid veerand sellest elektrivoolust, mida on vaja traditsiooniliste 12 V süsteemidega, mille tulemuseks on väiksem võimsuskadu ning peenemad ja paindlikumad kaablid.

48 V süsteem võimaldab EcoFlow Power Hubil saavutada maksimaalse 3600 W võimsuse näiteks raskeveokite seadmete, sealhulgas kliimaseadmete, veesoojendite ja ventilaatorite toiteks.

Igaüks saab hakkama

EcoFlow Power Hub võib hõlpsasti asendada 12 V süsteeme, kuna see on varustatud vastava alalisvoolu mooduliga neile, kes on juba oma matkaautosse toitesüsteemi paigaldanud.

EcoFlow Power Hub on tööstusharu esimene viis-ühes keskne toitesüsteem, mis integreerib kaks maksimaalse võimsuspunkti jälgimise (MPPT) päikeseenergia laadimiskontrollerit, ühe MPPT-ga alalisvoolu akulaadija, ühe inverter-laadija ja ühe pingemuunduri. Kuna EcoFlow Power Hubis on vähem komponente, on kasutajatel lihtne oma EcoFlow toitekomplekte laiendada või vähendada. Lisaks on EcoFlow LFP akud mõeldud kasutamiseks püstakus. Ruumi säästmiseks saavad kasutajad virnastada kuni kolm LFP akut üksteise otsa.

Vali just endale sobiv komplekt

EcoFlow Power Kitid on saadaval kolmes erinevas komplektis, mis vastavad kasutaja vajadustele kõige paremini. Alates komplektist Get Set saavad kasutajad katta oma põhilised energiavajadused EcoFlow Power Hubi ja LFP akudega. Sammu võrra kaugemale minnes lisab Premium Kit komplektile AC/DC Smart Distribution Paneli, et pakkuda kasutajatele vooluringi tasemel kontrolli oma energiatarbimise üle. Lõpuks pakub Ultimate Kit parima kasutuskogemuse ja suurima energiavajaduse tagamiseks kõiki eelnimetatud mooduleid, millele on lisatud Power Kit Console ja EcoFlow Smart Generator.

Kõigil kolmel komplektil on viis erineva võimsusega valikut vahemikus 2 kWh kuni 15 kWh, mis teeb kokku 15 erinevat komplekti. Kliendid saavad valida ka oma energiavajadustele kõige paremini vastava komplekti EcoFlow võimsuskalkulaatori abil, mis jõuab EcoFlow veebisaitidele 5. juuliks.