(Sisuturundus)

Online kasiinode tekkimise alguses ehk umbes paarkümmend aastat tagasi, ei olnud start kaugeltki nii lihtne nagu praeguse populaarsuse põhjal võiks arvata. Internet ja nutitelefonid ei olnud veel laialdaselt levinud ning inimesed eelistasid tuledes vilkuvat ja meluga täidetud kasiinosaale.

Mida rohkem nutiajastu arenes ja levis, seda vähem jäi inimestel üle aega ja tahtmist spetsiaalselt kuhugi sõita. Palju efektiivsem on avada oma mugavas kodus arvuti või bussis nutitelefon ja kiirelt üle vaadata, millised kasiino boonused erinevates online kasiinodes saadaval on.

Boonused on online kasiinode peamiseks vahendiks uute klientide meelitamiseks ja olemasolevate mängijate hoidmiseks. Tihedas konkurentsis tuleb mängijatele pidevalt midagi uut ja huvitavat pakkuda. Teeme kiire ülevaate faktidest, mida peaks enne kasiinoboonuste kasutamist teadma.

1. Peaaegu iga boonuse eelduseks on rahaline sissemaks

Sissemakseta boonused on küll mängijate seas äärmiselt populaarsed, kuid online kasiinodes neid väga sageli ei kohta. Reeglina eeldab boonuse saamine mängija poolt rahalist sissemakset, sest kasiinol puudub motivatsioon päris ilma rahata mängimist lubada.

Enamike kampaaniate ja boonuspakkumiste tingimustes on selgelt kirjas, milline on minimaalne eeldatav rahaline sissemakse, et boonus kättesaadavaks muutuks. Mõned kampaaniad eeldavad ka teist või kolmandat rahalist sissemakset, et kogu boonus läbi mängida.

2. Boonust ei saa kasutada kõikides mängudes

Väga tihti on kasiinooperaator seadnud piirangud, millistest mängudes või online slotikates boonust kasutada tohib. Enamik boonuseid on suunatud slotikatele, kuid vaatamata sellele, et kasiino valikus võib olla tuhandeid slotikaid, siis on boonusega seotud nendest sageli vaid teatud valik.

3. Boonused ei ole alati igas riigis kättesaadavad

Väga paljud online kasiinod tegutsevad ühe litsentsi alusel mitmes Euroopa Liidu riigis, kuid see ei tähenda, et alati rakenduvad kõikidele mängijatele samad kampaaniad või tingimused. Enamjaolt püüavad kasiinod küll erinevates tegevuskohtades oma kampaaniad ühtlustada, kuid riikidel võivad olla erinevad regulatsioonid, valuuta ja mängijate eelistused. Seetõttu võib juhtuda, et näiteks Eestis pakutavaid boonuseid ei saa kasutada Suurbritannia mängijad või vastupidi.

4. Demoversioonis ei saa boonuseid kasutada

Mängude tasuta versioonid ehk demod on äärmiselt populaarsed, sest annavad võimaluse enamike mänge nautida ilma raha kulutamiseta. Kuigi demoversioon on eelkõige loodud mängudega tutvumiseks, siis paljud mängijad eelistavadki meelelahutusena tasuta mänge.

Nagu eelnevalt mainitud, siis enamik boonuseid eeldab rahalist sissemakset, seega tasuta versioonis boonuseid kasutada tavaliselt ei saa. Mängijatele see muidugi väga meeldiks, kui tasuta mängudes oleks võimalik rahalisi võite teenida, kuid kasiino jaoks sellise võimaluse pakkumine pole eriti kasumlik.

5. Läbimängimisnõude täitmisele on sätestatud ajalised piirangud

Igale boonusele on kehtestatud kindlad tingimused: minimaalse sissemakse suurus, lubatud mängud, läbimängimisnõuded ja boonuste kasutamise ajaline piirang. Väga oluline on pettumuste vältimiseks alati enne kasutamist boonuse tingimusi lugeda.

Läbimängimisnõue on lihtsamalt öeldes kordade arv, mitu korda mängija peab boonustega saadud võidud uuesti läbi mängima. Alles peale selle tingimuse täitmist saab allesjäänud raha enda pangakontole kanda. Läbimimängimisnõude täitmisele on kehtestatud ka ajaline piirang, tavaliselt paar-kolm päeva, mille jooksul tuleb nõudeid täita. Vastasel juhul boonusega saadud võidud aeguvad ja mängija ei saa neid kasutada.