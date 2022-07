Sony täiendab oma kaasaskantavate kõlarite valikut kolme uue mudeliga – XG300, XE300 ja XE200. Uued mudelid on varustatud X-Balanced kõlarielemendiga, mis toob kuulajateni kvaliteetse ning laiaulatusliku heli ja sügava bassi.

Võimas klubiheli

XG300 pakub kuulajale sügavat, klubilaadset bassi ja selget kõrgsagedusheli integreeritud tviiterite ja MEGA BASS funktsioonide abiga. Avarama heli jaoks ning elava muusika matkimiseks taasloob LIVE SOUND säte kontserdi atmosfääri.

SRS-XG300.

Neile, kes soovivad ka valgusšõud, pakub XG300 LED-valgustust, mis sünkroniseerib kõlarite valgustuse muusika rütmiga.

Ümberringi ühtlane heli

Mudelite XE300 ja XE200 soovitatava vertikaalse paigutusega saab kuulata kõiki Line-Shape difuusori võimalusi. Lisaks saab kõlareid paigutada ka horisontaalselt, et oleks võimalik Sony | Music Centeri äpiga kuulata stereoheli.

Kõik kolm kõlarit on disainitud võimalikult mugaval kaasas kantavaks. XG300-l on sissetõmmatav käepide. XE200-l on rihm kõlari transportimiseks.

Vaatamata väikestele mõõtmetele ja kaalule on XE300 ja XE200 võimelised edastama üsna valju heli.

Pritsme- ning tolmukindel

Tänu kõikide mudelite IP67 veekindlustasemele pole pritsmed ega tolm kõlaritele ohuks. Olenemata sellest, kas viibitakse liivarannal või veeretatakse basseini ääres päeva õhtusse, saab oma lemmiklugusid edasi lasta.

XE200.

Kõik kolm kõlarit paistavad silma ka kauakestva akuga. Ühe laadimisega pakub XG300 25 tundi, XE300 24 tundi ja XE200 16 tundi kuulamisaega. Samuti toetavad need mudelid kiirlaadimist. 10 minutit laadimist annab lisaks 70 minutit kasutusaega.

Kuni 100 üheaegselt ühendatud juhtmevaba kõlarit

Kolm uudismudelit on varustatud Party Connectiga, mis tähendab, et kokku saab ühendada kuni 100 ühilduvat juhtmevaba kõlarit ja sünkroniseerida muusika kõikjal. Stereo Pairi abil saab aga juhtmevabalt ühendada kaks kõlarit stereopaariks. Mõlemad funktsioonid on kasutatavad Sony | Music Center äpis.

Hinnad ja saadavus