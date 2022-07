Skeleton laiendab superkondensaatorite tootmist Saksamaal ning ehitab koostöös Siemensiga 220 miljoni euro eest Leipzigisse uue tehase. Plaanide järgi alustab see tööd 2024. aastal.

Koostöös Siemensiga arendatakse välja lahendusi tootmise täielikuks automatiseerimiseks.

Skeleton Technologies ja Siemens on alustanud pikaajalist koostööd, et välja töötada ja ellu rakendada täielikult automatiseeritud superkondensaatorite tootmine. Firma plaanib uuel viis superkondensaatoreid tootma hakata oma uues, hetkel alles rajatavas tehases Saksamaal Leipzigis. Hinnanguliselt võimaldab täielikult automatiseeritud tootmine vähendada tootmiskulusid tänasega võrreldes 90%.

Kasutades ära Siemensi varasemat kogemust akutehnoloogiate tootmisel, on koostöö eesmärgiks välja töötada digitaalsed lahendused kogu superkondensaatorite arendus- ja tootmisahela jaoks ning seeläbi suurendada tootmisefektiivsust.

Skeletoni teine superkondensaatorite tehas Saksamaal alustab plaanide järgi tööd 2024. aastal ning hakkab tootma kuni 12 miljonit superkondesaatorit aastas. Tehase rajatakse kahes osas ning selle laienduse valmimisajaks on planeeritud 2025. aasta. Võrreldes täna käigus oleva tehasega, mis asub samuti Saksamaal, on rajatava tehase tootmisvõimsus 40 korda suurem ning see hakkab andma tööd 240 inimesele. Uue tehase töösse mineku järel hakkab tänases tehases toimuma Skeletoni arendustegevus.

„Keskkonnaeesmärkide täitmiseks on vajalik tehnoloogia areng ning superkondensaatoritel on selles küsimuses oluline roll. Võimalus efektiivselt energiat salvestada ning kasutada selleks varasemast keskkonnasõbralikumaid lahendusi on oluline kogu Euroopa energiavõrgu jaoks,“ sõnas Saksamaa riigisekretär Michael Kellner.

„Siemens kasutab oma varasemalt kogutud teadmisi selleks, et koos Skeletoniga rajada maailmas ainulaade ja täielikult automatiseeritud superkondensaatorite tehas, mis töötaks kõigist varasematest tehastest efektiivsemalt,“ selgitas Guido Fiend, Siemensi Digitaalse tööstuse juht.

„Skeleton on varasemalt Siemensiga koos töötanud, kuid läbi kõnealuse partnerluse saame täiendava ligipääsu nende esmaklassilisele teadmistepagasile digitaliseerimise, elektrifitseerimise ja automatiseerimise valdkondades,“ sõnas Skeletoni tootmisjuht dr. Linus Forböse. „Meie koos rajatavast tehasest saab Euroopa kõige suurem ja moodsam supekondensaatorite tootja, mis aitab meil täita ajas aina suurenevat nõudlust superkondensaatorite järgi,“ lisas Skeletoni tootmisjuht.

Skeletoni asutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk ütles, et koostöös Skeletoniga on suur potentsiaal: „Me näeme võimalike koostöökohtadena tulevikus eeskätt tööstust ning teisi valdkondi, mis mis vajavad stabiilset kõrgepinget. Skeleton ja Siemnes mõlemad usuvad, et transpordi ning energeetika valdkonda ootavad ees põhimõttelised muudatused keskkonnasõbralikkuse suunas ning superkondensaatorite kasutamine on nende murede lahendamiseks võtmetähtsusega. Innovatsioon energia sälitamise ja salvestamise tehnoloogias on selleks võtmeks, mis aitab ühiskonnal kliimaeesmärkide täitmise suunas liikuda.“