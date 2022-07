Kiirustest, mis tehtud tavakasutaja seadmega (iPhone 12) 27.07 Tallinnas.

Telia on hetkeseisuga avanud 204 5G tugijaama ning katab nendega kolmandiku rahvastikust. Sellest nädalast on 5G avatud ka uutel, sagedusoksjonil äsja omandatud 3,6 GHz sagedustel, mis lubab kasutajatel osades piirkondades kogeda mobiilset andmesidekiirust kuni 1 Gbit/s ja enamgi. Telia 5G levialaga saab tutvuda kaardivaates siin.

„Avasime Eesti esimese 5G võrgu juba 2020. aastal ning oleme seda jõudsalt edasi arendanud, omades tänaseks Eesti suurimat 5G leviala. Tugijaamade arv kasvab iga nädalaga ning tänaseks on kaetud pea kõik suuremad linnad ja maakonnakeskused, samuti paljud alevikud ja vallakeskused. Üks meie peamisi fookusi nii sel kui järgnevatel aastatel on 5G leviala jätkuv laiendamine ja üldine mobiilsidevõrgu moderniseerimine. Võime julgelt öelda, et nõudlus 5G tehnoloogia järele kasvab kiiresti, kuna juba täna on meie klientide kasutuses enam kui 100 000 5G telefoni,“ ütles Telia tehnoloogiajuht Andre Visse.

Telia võitis sageduslubade konkursil riigilt eelmisel nädalal 5G sageduslitsentsi 3,6 GHz sagedusalas. Visse sõnul võimaldab nimetatud litsentsi olemasolu lisada võrku täiendavat raadiosageduse ressurssi, mis adresseerib tarbijate mobiilse andmeside pidevalt kasvavaid kasutusmahte, võimaldab pakkuda veelgi kõrgemaid mobiilse interneti kiiruseid ning sillutab teed ka uute kasutusjuhtude loomiseks ettevõtetele.

5G kasutamise eelduseks mobiilis on 5G toega seadme ning sobiva mobiilipaketi olemasolu.